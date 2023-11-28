На фестивале в Красноярске покажут документальные фильмы из 15 стран

Мероприятие будет проходить с 1 по 10 декабря

КРАСНОЯРСК, 28 ноября. /ТАСС/. Фильмы из 15 стран покажут на первом Международном фестивале авторского документального кино SiberiaDOC, который пройдет в Красноярске в декабре. Об этом ТАСС сообщил руководитель фестиваля Николай Бем.

"В Красноярске впервые пройдет Международный кинофестиваль SiberiaDOC с 1 по 10 декабря. Интерес к фестивалю со стороны участников был очень большой. К нам поступило более 2 900 заявок из 120 стран. В итоге в конкурс прошли 20 работ из 15 стран. Мы постарались выбрать фильмы разные по тематике. <…> Задача - вернуть документальное кино на большие экраны", - сообщил Бем.

Среди стран - участниц фестиваля - Россия, Венгрия, Бельгия, Испания, Бразилия, Мексика и другие. "Будут выбраны лучшие документальные фильмы в коротком и полном метре. Также вручим приз зрительских симпатий и награду от кинокритиков", - пояснил Бем.

Международный фестиваль авторского документального кино SiberiaDOC проводится при поддержке Министерства культуры России.