В России зафиксировали рост спроса на книги о Японии, Китае и КНДР

Результаты соответствуют "глобальному тренду на Азию", указано в совместном исследовании "Литреса" и "Читай-города"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Рост продаж нон-фикшн литературы о странах Азии в России в 2023 году зафиксировали книжный сервис "Литрес" и федеральная сеть книжных магазинов "Читай-город". Самый высокий рост показали книги о Японии - 73% в "Читай-городе", 41% - в "Литрес", говорится в исследовании, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Сервис цифровых книг "Литрес" и федеральная сеть книжных магазинов "Читай-город" по итогам 10 месяцев 2023 года (январь-октябрь) зафиксировали рост спроса на нон-фикшн литературу по истории и культуре разных стран Азии. Наибольший рост показали книги о Японии: на 73% в бумаге и на 41% в цифровом формате", - указано в материалах.

В этом сегменте больше всего в цифровом формате читатели интересовались книгами "Япония. История и культура: от самураев до манги" Нэнси Сталкер, "Жизнь гейши. Мемуары самой известной гейши в мире" Минэко Ивасаки и "Кодекс Бусидо" Цунэтомо Ямамото. Топ бумажных книг о Японии возглавила "Итадакимас. Рецепты из аниме" Иори Танаки. Далее следуют "Япония. Полная история страны" Танаки Тайдзи и "Японизм. Маленькая книга японской жизненной мудрости" Эрин Ниими Лонгхерст.

Также, согласно исследованию, высокий рост спроса показала литература о Китае и КНДР - продажи увеличились на 42% и 29% соответственно. В частности, самыми популярными книгами о КНДР в "Литрес" стали "Повседневная жизнь в Северной Корее" Барбары Демик, "Побег из лагеря смерти" Хардена Блейна и "К северу от 38-й параллели. Как живут в КНДР" Андрея Ланькова. В рейтинге "Читай-города" лидируют "Корея Южная и Северная. Полная история" Чжунхо Сона, "Северная Корея изнутри: черный рынок, мода, лагеря, диссиденты и перебежчики" Дэниела Тюдора и Джеймса Пирсона, а также "Предатель в Северной Корее. Гид по самой зловещей стране планеты" Мортена Тровика.

"Глобальный тренд на Азию мы видим повсеместно, поэтому результаты вполне ожидаемы. В кинопрокате становится все больше азиатских фильмов, на книжных полках - авторов, остается устойчивым высокий спрос на комиксы и мангу. Читателей все больше интересуют азиаты - то, как устроена их культура, какие традиции и нормы существуют в их обществе, - отметила шеф-редактор группы компаний "Литрес" Екатерина Писарева, слова которой привели в исследовании. - Если же говорить о популярности книг о Северной Корее, то это тоже можно объяснить: людям интересно то, что непонятно. КНДР - специфическая страна с жесткой внутренней структурой, страна, о которой ходит много не самых приятных легенд. Поэтому интерес к нон-фикшн о КНДР логичен - людям хочется знать, как же живут в странах подобного устройства, как организован быт, как функционируют законы".