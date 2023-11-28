Михалков: Иран и страны ОДКБ поддержали проведение евразийского аналога "Оскара"

Идею ранее поддержали власти Китая

НОВОСИБИРСК, 28 ноября. /ТАСС/. Проведение премии Евразийской киноакадемии поддержали Иран и страны ОДКБ (куда, кроме России, входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан), рассказал журналистам кинорежиссер и председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков. Ранее сообщалось, что идею поддержали власти Китая.

"[Кроме Китая, идею вручения премии Евразийской киноакадемии] поддержал Иран, поддержали страны ОДКБ - там набирается серьезная команда", - сказал Михалков.

Весной 2022 года Михалков выступил с инициативой создания Евразийской киноакадемии и учреждения ее премии, которая должна стать аналогом "Оскара". Начать вручение рассчитывают в 2024 году. Создание киноакадемии и кинопремии режиссер считает необходимым в первую очередь для "развития евразийского пространства". По словам кинорежиссера, основная задача, чтобы в Евразийскую академию вошли кинематографические державы Евразии - Китай, Индия и Корея.

Ранее Михалков сообщал ТАСС о том, что глава КНР Си Цзиньпин поддержал идею премии Евразийской киноакадемии, а также предложил проводить аналог музыкального конкурса "Евровидение" для евразийского пространства.