В Новосибирске предложили назвать улицу в честь композитора Эдуарда Артемьева

Губернатор области Андрей Травников отметил, что в ближайшее время будет выбрана одна из крупных улиц города

НОВОСИБИРСК, 28 ноября. /ТАСС/. Одну из улиц Новосибирска предложено назвать именем уроженца этого города композитора Эдуарда Артемьева. Об этом журналистам сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в рамках Международного конкурса-фестиваля "Сибириада" имени Артемьева.

"Никита Сергеевич [Михалков] предложил назвать улицу в Новосибирске именем Эдуарда Артемьева. Я уверен, это абсолютно правильное и реализуемое предложение. Совместно с городом постараемся его в ближайшее время реализовать - выбрать одну из крупных улиц нашей столицы для того, чтобы увековечить имя нашего талантливого, великого земляка", - сообщил Травников.

По словам кинорежиссера, председателя Союза кинематографистов РФ Никиты Михалкова, который приехал в Новосибирск на конкурс-фестиваль "Сибириада" имени Артемьева, такое мероприятие должно существовать. "Я считаю, что это уникальное явление [фестиваль], на очень высоком уровне организовано и исполнено. <…> Очень важно, что фестиваль происходит не в центре, не в Северной столице, не в Москве, это происходит здесь [в Новосибирске]", - рассказал Михалков.

Первый международный конкурс-фестиваль имени Артемьева "Сибириада" открылся 27 ноября. Он проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Новосибирской области, Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки, ВГТРК "Россия", Союза композиторов Евразии, Союза кинематографистов России.

Эдуард Артемьев родился в Новосибирске. Он считается одним из первых советских композиторов, работавших в жанре электронной музыки. В 1960-1990 годах написал музыку к более чем тридцати постановкам для Театра им. Моссовета, Государственного академического Малого театра и других. Кроме того, композитор написал музыку к более чем 200 фильмам. Артемьев - четырехкратный лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства, а также престижных российских кинопремий, таких как "Ника" и "Золотой орел". В 2017 году был удостоен российской театральной премии "Золотая маска" в номинации "Работа композитора в музыкальном театре". В ноябре 2022 года президент РФ Владимир Путин присвоил композитору звание Героя Труда. В декабре 2022 года композитор умер.