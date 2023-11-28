Виктор Добронравов сыграет Онегина в экранизации Сарика Андреасяна

Фильм выйдет в прокат 7 марта 2024 года

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Экранизация романа Александра Пушкина "Евгений Онегин" режиссера Сарика Андреасяна выйдет в кинотеатрах 7 марта 2024 года. Главные роли в фильме сыграют Виктор Добронравов, Денис Прытков и Лиза Моряк, сообщили в пресс-службе кинокомпании "Атмосфера кино".

"Экранизация одного из самых значимых произведений в русской литературе, романа Пушкина "Евгений Онегин", выходит в прокат 7 марта 2024 года. Виктор Добронравов сыграл Евгения Онегина, Денис Прытков - Ленского. Лиза Моряк предстанет в образе главной героини - Татьяны. Роль Ольги исполнила Татьяна Сабинова", - говорится в сообщении.

В фильме также приняли участие Владимир Вдовиченков, Алексей Гришин, Татьяна Лютаева, Ольга Тумайкина, Александр Яцко, Олег Каменщиков, Сергей Степин и Светлана Немоляева. Добронравов сыграет Онегина не впервые, артист исполняет роль главного героя романа Пушкина на сцене Театра им. Вахтангова в театральной постановке Римаса Туминаса.

"Я впервые в жизни готовился к роли 10 лет, потому что в театре Вахтангова в 2013 году мы выпустили спектакль Римаса Туминаса "Евгений Онегин", с которым мы объехали весь мир с большим успехом. И я пустил корни, как говорится, в этот материал уже давно, но кино - это совсем другой мир, и тот характер, который есть в этом фильме, он очень сильно отличается от того, что есть в театре у нас, в нашем спектакле. Но тем не менее, для меня это такой новый какой-то шаг вперед в познании и в исканиях этого образа, и этим мне этот фильм очень дорог", - цитирует пресс-служба Добронравова.

Производством проекта занимается "Кинокомпания братьев Андреасян", дистрибьютором выступит "Атмосфера Кино". Создатели решили максимально отказаться от компьютерной графики и воссоздать атмосферу на этапе съемок, которые проходили в Санкт-Петербурге и его окрестностях - непосредственно в тех местах, где бывал сам Пушкин.