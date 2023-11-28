Фестиваль имени Эдуарда Артемьева в Новосибирске планируют сделать ежегодным

Конкурс продлится с декабря 2023-го по март 2024 года

НОВОСИБИРСК, 28 ноября. /ТАСС/. Международный конкурс-фестиваль "Сибириада", который открылся в Новосибирске днем ранее в честь уроженца города композитора Эдуарда Артемьева, планируют сделать ежегодным. Об этом рассказал глава региона Андрей Травников во время встречи с режиссером Никитой Михалковым в Новосибирске.

"Хочется продолжать дело [Эдуарда Артемьева] и сохранять его память. <…> Для Новосибирской области… очень важно не просто сохранять, но и приумножать компетенции в подготовке талантов для различных творческих сфер, в том числе и композиторского дела. <…> Хочется, чтобы конкурс-фестиваль стал в Новосибирской области ежегодным. Я уверен, что у нас это получится", - сказал Травников.

Друг Артемьева, председатель Союза кинематографистов Никита Михалков, приехавший на открытие фестиваля, также отметил, что убежден в том, что мероприятие удастся сделать ежегодным. Он высоко оценил уровень его организации.

Первый международный фестиваль имени Артемьева "Сибириада" впервые открылся 27 ноября в Новосибирске при поддержке министерства культуры региона, Президентского фонда культурных инициатив, Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки, ВГТРК "Россия", Союза композиторов Евразии, Союза кинематографистов России. Он будет проходить до 29 июня 2024 года - по словам организатора мероприятия и главы Союза молодых композиторов Сибири Ильи Ильдеркина, это крупнейший по длительности фестиваль, который когда-либо проходил в Новосибирске.

Конкурс продлится с декабря 2023-го по март 2024 года. В числе номинаций академическая, электроакустическая, электронная музыка и видеоарт. Одно из условий для участников - музыкальные сочинения, которые поступят на конкурс, должны исполняться впервые. Призовой фонд составит 1,5 млн рублей.

Об Артемьеве

Эдуард Артемьев родился в Новосибирске 30 ноября 1937 года, а ушел из жизни 29 декабря 2022. В октябре в городе в честь 85-летия композитора прошел фестиваль его музыки.

Артемьев считается одним из первых советских композиторов, работавших в жанре электронной музыки. В 1960-1990-х годах написал музыку к более чем тридцати постановкам для Театра им. Моссовета, Государственного академического Малого театра и других. Кроме того, композитор написал музыку к более чем 200 фильмам. Артемьев - четырехкратный лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства, а также престижных российских кинопремий, таких как "Ника" и "Золотой орел". В 2017 году был удостоен российской театральной премии "Золотая маска" в номинации "Работа композитора в музыкальном театре". В ноябре 2022 года президент РФ Владимир Путин присвоил композитору звание Героя Труда.