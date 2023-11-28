Пиотровский считает, что музеи при реформировании должны сохранить свою идентичность

Гендиректор Эрмитажа отметил, что специфика музеев может стереться при реализации инициативы по объявлению организаций внутри университетов и различных ведомств

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Музеи при реформировании и оптимизации должны сохранять свою идентичность и уникальность. Такое мнение выразил генеральный директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский во время рабочей поездки в Екатеринбург.

По его словам, сейчас появляется тенденция, когда для музеев стремятся определить "схему оптимизации, когда муниципальный музей можно легко присоединить к дому культуры, кинотеатру, объединить бухгалтерии, ликвидировать его особенность".

"[Музей] - это уникальный носитель памяти места, музеи должны быть неодинаковые, разнообразные, <…> если они куда-то "сольются", "вольются", исчезнут, то место теряет свою память", - считает он.

Также, добавил Пиотровский, специфика музеев может стереться при реализации инициативы по объявлению музеями организаций внутри университетов и различных ведомств. При этом они не смогут, в частности, подчиняться единым правилам музейного хранения из-за отсутствия соответствующих ресурсов.

По его мнению, также важно позаботиться об особенностях защиты музейных коллекций. "Сейчас в Государственной думе обсуждается изменение закона о неделимости единства музейных коллекций. Чтобы нельзя было, как часто делается, отнимать у музеев [части коллекций], в другую коллекцию передавать, в другой музей или куда-либо еще", - сказал Пиотровский.

С 27 ноября в Екатеринбурге проходят Дни Эрмитажа, в рамках которых жителям Урала представили выставку "Екатерина I - наследница дел Петра Великого" к 300-летию основания Екатеринбурга, картину "Исполиновы горы" Каспара Давида Фридриха на выставке одного шедевра и "Художники уральских заводов. Искусство второй половины XIX - начала XX века" с экспонатами из Государственного Эрмитажа.