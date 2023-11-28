Путин считает, что России нужен прорыв в культурной сфере

По словам президента, стране есть чему поучиться у предков, которые в традиционном и в авангардном искусстве задавали образцы

СОЧИ/МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин указал, что России нужно добиваться культурного прорыва, используя опыт прошлых поколений.

"Нам нужен настоящий прорыв в культурной жизни. И нам здесь есть чему поучиться у наших предков, которые и в традиционном, и, кстати, в авангардном искусстве задавали образцы", - отметил он, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС).

Путин уверен, что суверенитет страны, укрепление ее роли в мире невозможны без расцвета самобытной культуры во всех ее проявлениях. "И, конечно, нам важно взять все лучшее, что накопила отечественная и мировая система классического образования", - добавил президент.