Музеи Петербурга проведут выставку к 200-летию художника-мариниста Боголюбова

У посетителей выставки будет возможность увидеть произведения Алексея Боголюбова и его графические работы, которые обычно хранятся в запасниках

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Центральный военно-морской музей (ЦВММ) имени императора Петра Великого проведет совместно с другими учреждениями культуры в 2024 году масштабную выставку к 200-летию художника-мариниста Алексея Боголюбова. Как сообщил на пресс-конференции директор ЦВММ Руслан Нехай, в подготовке выставки примут участие Русский музей, ГМЗ "Гатчина" и Российский государственный архив военно-морского флота.

"В 2024 году исполняется 200 лет со дня рождения одного из величайших наших художников, который посвятил свою жизнь истории военно-морского флота - это Алексей Петрович Боголюбов. Выставка, посвященная Боголюбову, планируется в начале февраля. В ее работе будут принимать участие другие музеи Санкт-Петербурга", - сказал он.

У посетителей выставки будет возможность увидеть произведения Боголюбова и его графические работы, которые обычно хранятся в запасниках.

"Боголюбов - это официальный художник главного морского ведомства. Его называют продолжателем и второй по величине фигурой среди российских художников-маринистов после Айвазовского. Но флотские зачастую ставят Боголюбова даже выше романтика Айвазовского. Боголюбов начинал свою карьеру как флотский офицер, и он досконально знал то, что писал. У нас очень большая коллекция работ Боголюбова - порядка 112 работ. Среди них очень много графики, которая по обстоятельствам сохранности не может выставляться в основной экспозиции", - рассказал на пресс-конференции заместитель директора ЦВММ по научно-экспозиционной и выставочной работе Сергей Курносов.

Алексей Боголюбов (1824-1896) учился в Морском кадетском корпусе в Санкт-Петербурге, в 17 лет поступил мичманом на Балтийский флот, участвовал в плаваниях через Атлантику, Балтийское и Северное моря. С детства проявлял интерес к искусству, во время службы он пробовал рисовать самостоятельно, затем поступил в Императорскую Академию художеств, был знаком с Айвазовским.

В 1853 году Алексея Боголюбова назначили художником штаба Военно-морского флота. По заданию Морского министерства Боголюбов создал атласы побережья Каспийского моря и Финского залива. Художник был близок к императорскому двору, часто выполнял монаршие заказы - например, писал сцены морских сражений Петра I и Крымской войны.