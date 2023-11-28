Фильм "Времена года" фигуриста Максима Шабалина стал лауреатом кинофестиваля в Мексике

Приз вручили исполнительнице главной роли Ирине Гриневой

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Российский режиссер, бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира по фигурному катанию Максим Шабалин стал лауреатом 7-го Международного кинофестиваля авторского кино в Мексике за свой дебютный полнометражный фильм "Времена года", сообщили ТАСС в пресс-службе продюсерского центра "ВГИК-Дебют".

"Фильм "Времена года" Максима Шабалина получил приз Best First Time Filmmaker - "Лучший режиссер-дебютант". Приз вручили исполнительнице главной роли актрисе Ирине Гриневой", - сказали представители "ВГИК-Дебют".

Международный кинофестиваль авторского кино завершился в Гвадалахаре в Мексике 26 ноября. Как отметили в пресс-службе, фестиваль собирает уникальные фильмы, которые выходят за рамки традиционного повествования, отражающие личное творческое видение режиссера и четко сформированный стиль.

"Времена года" - режиссерский дебют Шабалина, который также выступил в качестве сценариста. В центре картины - история балерины Мариинского театра Натальи, которая готовится к премьере балета "Времена года". Однако ревность ее мужа и противостояние с труппой ставят под угрозу не только ее триумф, но и всю дальнейшую судьбу танцовщицы. Главную роль в фильме исполнила Ирина Гринева, также в проекте снялись заслуженный артист России, экс-солист Большого театра Денис Медведев и актеры Александр Галибин, Павел Осадчий, Татьяна Майст и Ирина Савицкова.

Фильм снят в продюсерском центре "ВГИК-Дебют" при поддержке Министерства культуры РФ. Съемки фильма проходили в Санкт-Петербурге и Москве, в новом корпусе Мариинского театра и стенах Всероссийского университета кинематографии.