Мариинка покажет серию опер композиторов-юбиляров Берлиоза, Верди и Вагнера

Народный артист России Валерий Гергиев продирижирует многими спектаклями этой серии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Мариинский театр под занавес 2023 года воздаст должное композиторам-юбилярам - Гектору Берлиозу, Джузеппе Верди и Рихарду Вагнеру. Их оперы займут особое место на афише декабря.

"Юбиляры этого года - Берлиоз, которому 220 лет, а также Верди и Вагнер, им по 210 лет. Ту роль, которую сыграли все трое в истории Мариинского театра, переоценить невозможно. Некоторые сочинения или крупные фрагменты их сочинений впервые прозвучали силами Императорского театра, а с появлением в 1860 году ныне называемой исторической сцены театра здесь побывали очень и очень многие знаменитые европейские музыканты. И особенно важны для нас творцы-композиторы", - сказал журналистам народный артист России Валерий Гергиев, который продирижирует многими спектаклями этой серии.

Из творений Берлиоза прозвучат драматическая симфония для солистов, хора и оркестра "Ромео и Джульетта", драматическая легенда "Осуждение Фауста", а также монументальная романтическая опера "Троянцы", которую по масштабности замысла маэстро называет аналогом "Войны и мира" Сергея Прокофьева.

Творческое наследие Верди представлено операми "Травиата", "Набукко", "Симон Бокканегра", "Отелло" и "Дон Карлос". Будет показана также сценическая версия "Реквиема" - единственного крупного сочинения Верди, созданного не в оперном жанре.

Из шедевров Вагнера прозвучат "Тангейзер" и "Летучий голландец", чей 180-летний юбилей со дня мировой премьеры тоже отмечался в Мариинском в уходящем году.

В операх трех классиков задействован звездный состав исполнителей, в числе которах - Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава, Евгений Никитин, Ариунбаатар Ганбаатар, Татьяна Сержан, Зинаида Царенко, Юлия Маточкина, Михаил Петренко.