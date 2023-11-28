В Петергоф передали изъятые у нарушителей на таможне монеты XVIII века и баварский фарфор

Торжественная церемония передачи предметов состоялась в Зеркальном зале Музея семьи Бенуа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Монеты российского, английского и немецкого производства периода с 1731 года по 1914 год, а также два предмета баварского фарфора первой половины XX века пополнили коллекцию музея-заповедника "Петергоф", сообщила пресс-служба учреждения. Эти предметы передало в дар управление Министерства культуры по Северо-Западному федеральному округу, ранее они были задержаны при попытках нелегального ввоза в РФ и вывоза за пределы страны.

"Завершается долгий путь предметов, которые сегодня передаются музею-заповеднику "Петергоф". Эти предметы являются культурными ценностями, которые обращены в доход государства благодаря надежной работе наших таможенных органов: Пулковской, Псковской и Калининградской таможен", - сказал руководитель управления Министерства культуры РФ по СЗФО Андрей Ермаков, чьи слова приводит пресс-служба.

Торжественная церемония дарения состоялась в Зеркальном зале Музея семьи Бенуа музея-заповедника "Петергоф". В ходе мероприятия были подписаны документы, подтверждающие факт передачи.

Как рассказала заместитель гендиректора по учету и хранению ГМЗ "Петергоф" Елена Бортникова, два фарфоровых предмета изготовлены в начале XX века на баварских фарфоровых мануфактурах. "В нашей коллекции предметы именно этого периода представлены скромно, поэтому фруктовница и фигурка станут уникальными образцами, которые мы сможем использовать не только в нашей научной деятельности, но и в экспозиционной", - отметила она.

Коллекцию нумизматики пополнили монеты, которые датируются первой третью XVIII века, а также экземпляром начала XX века. "Эти монеты изготовлены в России, Великобритании и в Германии", - пояснила Бортникова.

О музее-заповеднике

Петергоф был основан в 1710 году Петром Великим, он же создал в резиденции парк с фонтанами по образцу Версаля. Фонтанная система Петергофа - одна из крупнейших в мире, она на 70% сохранила историческое оборудование XVIII-XIX веков.

Музей-заповедник "Петергоф" является одним из самых популярных туристических объектов России. В 2022 году его посетили 4,9 млн человек.