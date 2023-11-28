Путин поздравил коллектив молодежного симфонического оркестра с пятилетием

Президент отметил богатую палитру исполняемых молодыми музыкантами произведений

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив Российского национального молодежного симфонического оркестра (РНМСО) с пятилетием, отметив богатую палитру исполняемых молодыми музыкантами произведений.

"Важно, что вы сохраняете приверженность лучшим традициям музыкального искусства, постоянно совершенствуете свое мастерство, радуете публику богатой палитрой исполняемых произведений. И, конечно, отмечу, что многие ваши воспитанники участвуют в престижных конкурсах, работают с выдающимися дирижерами и солистами, играют в знаменитых оркестрах и камерных ансамблях", - говорится в поздравлении президента, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства заметил, что стремительный взлет оркестра является ярким примером того, как вдохновение и энергия молодости ведут успеху, помогают обрести свой узнаваемый стиль и преданную аудиторию. А выступления РНМСО всегда становятся большим, значимым событием и привлекают заинтересованное внимание ценителей музыки. Путин пожелал коллективу объединения новых свершений на благо отечественной культуры.

Российский национальный молодежный симфонический оркестр создан в 2018 году при поддержке Фонда президентских грантов и Минкультуры в рамках программы "Национальный молодежный симфонический оркестр - симфоническая академия". С коллективом работали Валерий Гергиев, Владимир Федосеев, Владимир Спиваков, Жан-Кристоф Спинози, Денис Мацуев, Элисо Вирсаладзе, Вадим Репин, Хибла Герзмава и многие другие.