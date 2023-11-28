Первый в Черноземье музыкальный баттл двух оркестров собрал более 80 музыкантов

В течение двух часов коллективы выступали по очереди, исполняя произведения М. Мусоргского, А. Бородина, В. Шелепова, А. Шабалина

ТАСС, 28 ноября. Первый в Черноземье музыкальный баттл Липецкого государственного оркестра русских народных инструментов и Красноярского филармонического русского оркестра проходит на сцене концертного зала Липецкой государственной филармонии, в нем принимают участие более 80 музыкантов. Об этом рассказала ТАСС пресс-секретарь филармонии Юлия Кондратьева.

"Впервые в Черноземье проходит баттл народных оркестров. Липецкий государственный оркестр русских народных инструментов и Красноярский филармонический русский оркестр имени А. Бардина сошлись на одной сцене концертного зала "Унион" Липецкой филармонии: более 70 оркестрантов, а вместе с солистами - более 80 музыкантов", - рассказала собеседница агентства.

Кондратьева объяснила, что в баттле в течение двух часов коллективы выступают по очереди, исполняя произведения М. Мусоргского, А. Бородина, В. Шелепова, А. Шабалина. "Они по очереди соревнуются, играя произведения из разных номинаций, программа составлена таким образом, что Липецкий оркестр играет инструментальное произведение - и Красноярский играет следующее инструментальное произведение, затем Липецкий выступает с вокалисткой, и Красноярский тоже со своим вокалистом, потом с солистами, затем целая номинация, посвященная кино", - отметила она.

Кондратьева добавила, что на баттле фиксируют реакцию зрителей - с помощью аппаратуры замеряют силу аплодисментов, чтобы определить выступление какого оркестра на конкретном этапе нравится больше и кто в итоге станет победителем соревнования. По ее словам, дирижер Красноярского филармонического русского оркестра Валерий Шелепов в одном из номеров баттла исполнит свое произведение на варгане, а это время его коллективом будет дирижировать липчанин Василий Моисеенко. Она также пояснила, что дирижер Липецкого оркестра народных инструментов Василий Моисеенко переехал в Липецк в начале этого сезона, ранее он работал в Иркутске, а осенью участвовал во Всероссийском конкурсе дирижеров в Красноярске, откуда и привез идею музыкального баттла.

Липецкая филармония ведет свою историю с 1957 года, когда в городе было создано концертно-эстрадное бюро, в котором не было штатных артистов. На основе этого бюро появилась областная филармония, в которой в свое время гастролировали народный артист СССР Марк Бернес, джаз-оркестр под управлением Олега Лундстрема и другие известные артисты.