В Саратовской области фестиваль циркового искусства собрал почти 150 артистов

Коллективы приехали из 22 регионов РФ

САРАТОВ, 28 ноября. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль-конкурс любительского циркового искусства "ВолгаЦиркФест" впервые открылся в Марксе Саратовской области. В нем участвуют почти 150 артистов из 22 регионов России, сообщила ТАСС министр культуры региона Наталия Щелканова.

"Инициатором фестиваля выступил Государственный российский дом народного творчества имени В.Д. Поленова. А Министерство культуры Саратовской области поддержало инициативу. И мы рады принимать фестиваль в Марксе, ведь именно здесь расположено уникальное учреждение культуры - центр циркового искусства "Цирк "Арт-Алле", который был адаптирован под такие любительские коллективы с прекрасной базой, современным оборудованием", - сказала министр, добавив, что соорганизатором мероприятия стал Центр народного творчества имени Л.А. Руслановой.

Фестиваль будет проходить до 1 декабря в цирке "Арт-Алле". По словам собеседницы агентства, в конкурсе участвуют 147 артистов. Коллективы приехали из 22 регионов РФ, среди которых Крым, Татарстан, Краснодарский край, Московская, Ленинградская и Новосибирская области. Они представят 51 яркий номер в таких жанрах циркового искусства, как акробатика, воздушная гимнастика, антипод, жонглирование, икарийские игры, клоунада, пластическая акробатика, эквилибристика.

"Этот фестиваль не только масштабное и яркое мероприятие, но, прежде всего, уникальный по своей сути проект любительского циркового искусства. Особенно ценно то, что в конкурсе также принимают участие новые поколения цирковой молодежи - в возрасте 8-15 лет, у которых благодаря фестивалю появится возможность получить новые знания и впечатления, перенять опыт у сегодняшних звезд цирковой арены и признанных мастеров", - отметила Щелканова.

Мастерство участников будет оценивать профессиональное жюри, в составе которого народный артист РСФСР Анатолий Марчевский, режиссер, художественный руководитель Московской театральной лаборатории MostLab Лилия Муха, директор цирка "Арт-Алле" Дмитрий Соловьев.

Государственный российский дом народного творчества имени В.Д. Поленова является единственным в своем роде методическим центром в сфере поддержки, сохранения и развития народного художественного творчества и культурного наследия народов РФ. Учреждение выступает организатором множества фестивалей, смотров, конкурсов, выставок - в том числе всероссийских и международных.