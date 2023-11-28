В Петербурге прошла премьера документального фильма о закулисье "Смешариков"

Киноленту посвятили 20-летию анимационного сериала

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Премьера документального фильма о закулисье и истории успеха анимационного сериала "Смешарики", посвященного его 20-летию, состоялась в петербургском кинотеатре "Аврора", передает корреспондент ТАСС. Показ собрал вместе большую часть команды, которая в течение этого времени трудилась над проектом.

"Проекту 20 лет, и все привыкли его видеть только, естественно, на экране телевизора, планшета либо мобильного устройства. Но важно иногда зрителям посмотреть в закулисье Ромашковой долины - это важно с точки зрения того, как же живет проект, какие мысли у создателей, как это начиналось, к чему это привело. Мы решили в честь 20-летия проекта показать нашему зрителю, а как же это было", - рассказала ТАСС гендиректор группы компаний (ГК) "Рики" Юлия Немчина.

Фильм "Двадцать лет со Смешариками" сняли режиссеры-документалисты Станислав и Анастасия Ставиновы. По сюжету отправной точкой стал год до официального празднования юбилея "Смешариков", кульминацией которого явилась премьера мультальманаха на больших экранах. Зритель погрузится в процесс создания проекта, побывает на студии звукозаписи и на рабочих встречах, а также услышит откровенные интервью создателей и актеров дубляжа - вместе с ними в картине прослеживаются все этапы создания современных мультфильмов: от написания сценария до премьерных показов. По словам режиссера Станислава Ставинова, работая над картиной, авторы постарались максимально уйти от официальных портретов и "показать создателей Смешариков такими, какие они есть - добрыми, трогательными, ироничными, где-то сложными, где-то смешными и, конечно, потрясающе глубокими людьми". "В общем, такими, как сами Смешарики. Надеюсь, нам это хоть немного удалось", - добавил Ставинов, его слова привела пресс-служба ГК "Рики".

Один из создателей и ведущий режиссер проекта "Смешарики" Денис Чернов рассказал перед показом, что он и его коллеги еще не видели, каким получился фильм. "Мы здесь собрались для того, чтобы посмотреть работу замечательных ребят-документалистов, которые в течение не одного года преследовали нас, подглядывали с помощью своих видеокамер. И, что самое интересное лично для меня, я хочу услышать, что говорят другие люди - возможно, я сегодня узнаю нечто такое о Смешариках и о проекте, о чем я и не догадывался", - сказал он ТАСС. Для киноальманаха "Смешарики снимают кино", выпущенного в октябре к 20-летию проекта, Чернов создал эпизод "Звездная принцесса" по сценарию известного писателя-фантаста Сергея Лукьяненко. Для него было удивлением узнать, что Лукьяненко на протяжении всех 20 лет является поклонником проекта. "Он знает о нем все, пересмотрел множество серий, и сценарий, который он написал, - абсолютно аутентичный, в духе и с душой этого сериала", - отметил он.

Актриса Светлана Письмиченко, которая с 2003 года озвучивает персонажа Нюшу в мультсериале, призналась, что для нее этот проект - "это уже семья". "Начиналось все в маленькой студии, почти на руках все делалось, писались тексты, и никто не думал, что это будет такой долгожитель и так он понравится детям и даже взрослым", - поделилась она в беседе с корреспондентом ТАСС. "Там есть такие серьезные, взрослые темы, особенно там, где еще начало всего, такие теплые человеческие истории, что, мне кажется, они на все времена", - сказала она.

Как отметили в пресс-службе ГК "Рики", фильм "Двадцать лет со Смешариками" будет доступен для просмотра на онлайн-платформах, о деталях его выхода будет объявлено дополнительно. Продюсерами картины выступили Юлия Николаева и Татьяна Павлова. Композиторы проекта - Сергей Васильев и Марина Ланда. Фильм создан при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

О "Смешариках"

"Смешарики" - анимационный сериал для всей семьи, на котором выросло уже не одно поколение детей. Первая серия вышла в эфир в 2003 году. За прошедшие годы на студии "Петербург" было произведено более 600 серий о приключениях героев, включая тематические "Азбуки со Смешариками", а также три полнометражных фильма. Сериал переведен на 23 языка, а права на трансляции проданы почти в сто стран мира.