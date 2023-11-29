Умер киновед Андрей Шемякин

Ему было 68 лет

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Российский киновед, кинокритик, режиссер документальных фильмов Андрей Шемякин умер в возрасте 68 лет. Прощание с ним состоится 1 декабря в Доме кино в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе Союза кинематографистов России.

"Андрея Шемякина не стало. Прощание пройдет 1 декабря в Доме кино в 11 часов", - сказал собеседник агентства.

Андрей Шемякин родился 12 января 1955 года в Вильнюсе, в пять лет переехал с родителями в Москву, где впоследствии, в 1977 году, окончил романо-германское отделение филфака МГУ, далее учился в аспирантуре Института мировой литературы имени А. М. Горького РАН (ИМЛИ).

Статьи Шемякина публикуются с 1978 года. Всего на его счету более 1 тыс. публикаций в газетах, журналах и сборниках. Со второй половины 90-х годов работал на телевидении. С 2003 года был автором и ведущим программы "Документальная камера" на канале "Культура".

Шемякин также являлся вице-президентом Гильдии киноведов и кинокритиков России, председателем отборочной комиссии фестиваля документального кино "Россия" и отборочной комиссии кинофестиваля "Лучезарный ангел", членом правления Гильдии кинодраматургов.