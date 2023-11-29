Гран-при фестиваля "Литература и кино" получил анимационный фильм Ирины Евтеевой

Всего в конкурсную программу фестиваля вошли 30 картин из России, Белоруссии, Бельгии и Марокко

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Главный приз XXIX Международного кинофестиваля "Литература и кино" в Гатчине получила анимационная короткометражка "Щелкунчик, пианино и венок из одуванчиков" режиссера Ирины Евтеевой. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

"Жители и гости Гатчины, а также участники и члены жюри Международного кинофестиваля "Литература и кино" выбрали лучшие фильмы 2023 года: главный приз "Гранатовый браслет" получила анимационная короткометражка "Щелкунчик, пианино и венок из одуванчиков" режиссера Ирины Евтеевой", - говорится в сообщении. В конкурсную программу фестиваля этого года вошли 30 фильмов из России, Белоруссии, Бельгии и Марокко.

Приз за лучший полнометражный фильм достался документальной картине Валерия Белова "3723 Вознесенский", а награду за лучший сценарий получил Савва Минаев за фильм "Рыжий". Мария Кожуханцева, воплотившая образ главной героини в фильме "Ада", признана победительницей в номинации "Лучшая женская роль". За лучшую мужскую роль наградили Максима Стоянова, сыгравшего в "Сказках Гофмана".

Приз имени Андрея Петрова за лучшую музыку к фильму получил Диа Капелла за фильм "Спящая красавица". Также призом имени Андрея Москвина отмечена операторская работа Григория Яблочникова в этой картине. Приз за лучшую художественную короткометражку, присужденный картине "Вильям на улице" режиссера Мариель Гранд Босси, отправился в Бельгию. Среди короткометражных анимационных фильмом лучшей признана работа "Хармс" Светланы Андриановой. Приз читательского жюри достался фильму "С собой" режиссера Никиты Сичка.

Приз главы администрации Гатчинского муниципального района и жителей города - "Гранатовый браслет" за поэтичность женских образов (напоминание о том, что в Гатчине жил и творил писатель Александр Куприн) - получила актриса театра и кино Катерина Шпица. Приз зрительских симпатий имени Клары Лучко отдали фильму "Метель" режиссера Ирины Батовой. Приз попечительского совета имени основательницы и первого директора фестиваля Генриетты Ягибековой "За верность фестивалю" вручили журналисту-кинокритику, председателю отборочной комиссии фестиваля Светлане Хохряковой.

О фестивале

Первый кинофестиваль "Литература и кино" прошел в Гатчине в 1995 году. Он делает ставку на новейшие экранизации литературных произведений, фильмы о судьбах писателей и киноистории создания литературных шедевров. Киносмотр организован при поддержке администрации Гатчинского муниципального района и правительства Ленинградской области.

С гатчинской землей связана история отечественного кино: в 1896 году в Гатчине частично проходили съемки первой документальной ленты, посвященной восшествию на престол императора Николая II. Всего же в этих местах снято более 100 документальных, научно-популярных и художественных фильмов.