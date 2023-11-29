Минкультуры работает над продлением нацпроекта "Культура" в силу его востребованности

Министр культуры Ольга Любимова сообщила, что уровень кассового исполнения нацпроекта остается одним из самых высоких

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Уровень кассового исполнения национального проекта "Культура" остается одним из самых высоких, Министерство культуры РФ работает над его продлением, поскольку видит высочайшую потребность в нем со стороны регионов. Об этом заявила министр культуры Ольга Любимова.

"Сделано немало (за годы существования нацпроекта "Культура" - прим. ТАСС), но еще больше задач и планов впереди. Поэтому уже сегодня мы работаем над продлением национального проекта "Культура" до 2030 года. И здесь мы по-прежнему рассчитываем на сотрудничество и поддержку парламентариев", - сказала она, выступая на правительственном часе в Государственной думе.

Любимова отметила, что уровень кассового исполнения нацпроекта "Культура" остается одним из самых высоких. "Это значит, что, во-первых, нам удалось организовать взаимодействие с регионами. И второе - мы видим, что каждая строчка нацпроекта, каждый имеющийся лимит вырабатывается, что называется, до рубля. Видим высочайшую потребность регионов в модернизации объектов в сфере культуры, и мы, безусловно, продолжим эту работу", - добавила министр.

Нацпроект "Культура" - один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 год. С февраля 2020 года руководитель проекта - министр культуры Ольга Любимова, а куратором выступает вице-премьер Татьяна Голикова. В структуру нацпроекта входят три федеральных проекта - "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".