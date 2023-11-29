Порядка 300 выставок прошло в новых регионах России с начала года

Глава Минкультуры Ольга Любимова сообщила, что задача по интеграции этих территорий в культурную жизнь России является приоритетной

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Минкультуры России продолжит создавать библиотеки, кинозалы, детские центры и оснащать музеи в новых регионах России. Задача по интеграции этих территорий в культурную жизнь России является приоритетной, заявила глава министерства Ольга Любимова.

"Одной из наших из важнейших задач является работа по интеграции новых регионов в общероссийское культурное пространство. В 2023 году наши коллеги уже получили поддержку в рамках национального проекта "Культура". <…> С начала текущего года федеральные музеи провели в новых регионах порядка 300 выставочных проектов", - сообщила она, представляя доклад на пленарном заседании в Госдуме.

По словам Любимовой, в новых регионах создаются модельные библиотеки, комплектуются книжные фонды, оснащаются оборудованием музеи и детские школы искусств. "Создаем кинозалы, проводим выставочные проекты и организуем обменные гастроли творческих коллективов в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана", - сказала министр.

Любимова рассказала, что одним из приоритетных направлений в интеграции является создание детских центров. В настоящее время пять таких объектов уже открыто. "До конца года будет открыто еще восемь. Мы рассчитываем, что в 2024 году такие современные пространства для занятий с детьми появятся во всех музеях новых регионов", - сообщила она.

В 2023 году 1 тыс. молодых людей из новых регионов стали участниками программы "Пушкинская карта", отметила Любимова.