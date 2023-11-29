Любимова заявила, что "Интервидение" является рабочим названием музыкального конкурса

Его изменят, сообщила министр культуры РФ

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Название для международного музыкального конкурса, который может стать альтернативой "Евровидению", еще не придумано, "Интервидение" - рабочий вариант. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова, отвечая на вопросы депутатов на правительственном часе в Госдуме.

Проект нового международного конкурса популярной песни ранее представили на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст предложил провести первый конкурс уже в 2024 году. Эрнст отметил, что Россия рассчитывает на активное участие стран БРИКС и предлагает всем другим странам присоединиться к этой инициативе.

"Он [Эрнст] упомянул название рабочее, потому что название будет придумано. Нужно очень хорошо посмотреть, как правильно его назвать. Это конкурс международный. И главная его задача - привлечь все страны. Для нас в этом смысле не будет дружественных и недружественных стран. Для нас будут исполнители, которые разделяют наши ценности, у которых есть хорошие песни, которые представляют свою национальную культуру, культуру своей страны", - сказала министр.

Она добавила, что конкурс не должен быть конъюнктурным. "Это должен быть именно музыкальный конкурс", - отметила Любимова. По ее словам, появление нового конкурса не будет означать закрытия других музыкальных смотров.