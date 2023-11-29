Любимова: удостоверение у фильма "Айта" отозвали после негативной реакции зрителей

Министр культуры рассказала, что представители министерства встречались с режиссером "Айты"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Решение об отзыве прокатного удостоверения фильма "Айта" якутского режиссера Степана Бурнашева было принято из-за негативной реакции зрителей после выхода фильма в онлайн-прокат. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова.

"Фильм вызвал очень неоднозначную реакцию, мы знаем, как болезненно относятся к любому упоминанию тематики межнациональной розни в нашем обществе, поскольку это постоянная спорная тема. Фильм, который получил прокатное удостоверение, участвовал в фестивалях и был представлен в российских кинотеатрах, вызвал очень резкую негативную реакцию в социальных сетях, когда появился на онлайн-платформах. Были направлены сотни обращений людей, которые увидели этот фильм немного иначе. Наши коллеги из Роскомнадзора приостановили онлайн-прокат этой картины, мы отозвали прокатное удостоверение", - сказала она, выступая на правительственном часе в Госдуме.

Министерство культуры в сентябре отозвало прокатное удостоверение у фильма "Айта", ранее "Ведомости" сообщали, что "Айта" пропала из библиотек российских онлайн-кинотеатров. Представитель Роскомнадзора пояснил изданию, что служба выявила в фильме Бурнашева "деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России".

Любимова также рассказала, что представители министерства встречались с режиссером "Айты". "Будем вместе трудиться дальше и стараться делать более тактичными такие темы, которые могут вызвать раздражение в современном обществе", - заключила она.