Мариинский театр представит балет "Щелкунчик" в трех версиях

Серия показов начнется 11 декабря и продолжится в январе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Балет "Щелкунчик" на подмостках Мариинского театра станет в декабре и январе главным новогодним подарком зрителям всех поколений, он будет показан в трех версиях, сообщила пресс-служба театра.

"Серия показов самого новогоднего балета начнется 11 декабря и продолжится в январе - уже сейчас афишу украшают сорок "Щелкунчиков". В Мариинском театре можно увидеть сразу несколько версий этого волшебного балета", - рассказали в пресс-службе.

"Щелкунчик" в хореографии Василия Вайнонена, предстающий как волшебный сон девочки Маши, не сходит со сцены уже почти девяносто лет: его премьера состоялась в 1934-м. Спектакль идет здесь в оформлении театрального художника Симона Вирсаладзе.

К постановке Вайнонена обратился и Театр балета имени Леонида Якобсона, чей спектакль также можно увидеть в Мариинском театре. Атмосферу зимней сказки в классических декорациях и костюмах воплотили художники Владимир Фирер и Александр Храмцов.

Третий "Щелкунчик", созданный художником Михаилом Шемякиным, вошел в число балетных достопримечательностей Петербурга. Спектакль поставлен специально для Мариинского, где за 22 года с аншлагами прошел более 200 раз.

Особый облик этой постановке придают излюбленные образы Шемякина - причудливые существа в треуголках, с длинными маскарадными носами, а также марципановый замок с сахарными башнями.