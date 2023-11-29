Липецкий оркестр впервые исполнит на ВДНХ редкие произведения Тихона Хренникова

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Симфонический оркестр Липецкой государственной филармонии исполнит на большой сцене выставки-форума "Россия" на ВДНХ редкие произведения уроженца региона композитора Тихона Хренникова, в том числе ранее не звучавшие на его родине. Концерт состоится 13 января, в День Липецкой области, и будет посвящен 70-летию региона, рассказала ТАСС пресс-секретарь филармонии Юлия Кондратьева.

"Выступит симфонический оркестр Липецкой филармонии, будут звучать произведения Тихона Хренникова, его учеников Вячеслава Овчинникова и Александра Чайковского, музыка его современников - Дмитрия Шостаковича и Арама Хачатуряна. Но будут не только песни Хренникова, которые исполняются довольно часто, "Московские окна", "Что так сердце растревожено", но и его симфоническая музыка, которая звучит реже: например, сюита из балета "Гусарская баллада", и что интересно - пьеса "Дифирамб" из цикла "Три пьесы для скрипки и оркестра". "Дифирамб" в Липецке ранее никогда не звучал", - рассказала она.

Кондратьева отметила, что симфонический оркестр Липецкой филармонии создан в прошлом году, в этом году его главным дирижером стал пианист, композитор Михаил Мясников. Собеседница агентства отметила, что на концерте выступит солистка Большого театра Анастасия Щеголева, которая родилась в Липецке, а также липчанка скрипачка Ангелина Бондарчук, которая является студенткой Московской консерватории.

По ее словам, на концерте также прозвучат арии из репертуара российской оперной певицы Надежды Обуховой, которая детские годы провела в липецкой Добринке. В память о великой певице в Липецке проходит Всероссийский фестиваль - конкурс молодых вокалистов имени Надежды Обуховой. Также в регионе проводят Всероссийский музыкальный фестиваль имени Тихона Хренникова.

По словам Кондратьевой, День Липецкой области на выставке "Россия" состоится 13 января, в посвященном 70-летию региона концерте примут участие более 70 представителей филармонии. Тихон Хренников (10 июня 1913 - 14 августа 2007) - советский и российский композитор, пианист, общественный деятель, педагог. Он автор восьми опер, пяти балетов, трех симфоний, девяти инструментальных концертов, музыки для 30 кинофильмов, а также многочисленных произведений камерной, вокальной и программной музыки, музыки для театральных постановок.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.