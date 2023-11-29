Швыдкой: в Венгрии намерены пригласить на гастроли Гергиева и оркестр Мариинского театра

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству напомнил, что исполнение Восьмой симфонии Густава Малера "требует и большого мастерства, и значительных творческих ресурсов"

БУДАПЕШТ, 29 ноября. /ТАСС/. Руководители Венгерской оперы и других музыкальных учреждений Будапешта хотели бы пригласить в 2024 году к себе на гастроли Валерия Гергиева и оркестр Мариинского театра. Об этом сообщил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, совершивший рабочую поездку в Будапешт.

Он рассказал, что руководители оперного театра попросили "соединить их с маэстро Гергиевым на предмет его возможного выступления в Венгрии в следующем году". "Они хотели бы, чтобы он продирижировал Восьмую симфонию Густава Малера", - отметил в беседе с российскими журналистами спецпредставитель президента РФ.

Швыдкой напомнил, что исполнение этого сочинения "требует и большого мастерства, и значительных творческих ресурсов, в том числе хора и оркестра". "Пожелание возможного приезда Гергиева в Будапешт с оркестром Мариинского театра было высказано и другими коллегами", - добавил спецпредставитель президента РФ.