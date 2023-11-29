Швыдкой отметил заинтересованность Венгрии в расширении культурных связей с Россией

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству заявил, что у него состоялись, в частности, встречи с директором Оперного театра Сильвестром Оковачем, руководителем балетной труппы Тамашем Шоймошем, директором Дворца искусств Чабой Каэлом

БУДАПЕШТ, 29 ноября. /ТАСС/. Венгерские деятели культуры готовы расширять связи с Россией без участия министерств и государственных ведомств. Об этом сообщил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, совершивший рабочую поездку в Будапешт.

"Если говорить об общем ощущении от поездки, то ясно, что мы имеем сегодня среди венгерских деятелей культуры людей, которые заинтересованы в расширении контактов с Россией. Они не забывают, что Венгрия - член Европейского союза, а также о том, какие существуют ограничения и рестрикции, но тем не менее ясно, что сфера культуры может быть той площадкой, на которой могут развиваться российско-венгерские связи даже без участия министерств и ведомств. Понятно, что сегодня это вполне возможно, и наши коллеги на это готовы идти", - отметил в беседе с российскими журналистами спецпредставитель президента РФ.

Он рассказал, что у него состоялись, в частности, встречи с директором Оперного театра Сильвестром Оковачем, руководителем балетной труппы Тамашем Шоймошем, директором Дворца искусств Чабой Каэлом, исполняющим обязанности ректора Музыкальной академии имени Ференца Листа Дьюлой Фекете, директором Театра оперетты Аттилой Кишем-Бэ, а также руководством Венгерской художественной академии и столичного цирка.