В Петербурге впервые представили более 50 гималайских этюдов Николая Рериха

Выставка продолжит работу до 1 декабря 2024 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Музей-институт семьи Рерихов в Петербурге совместно с Государственным музеем Востока открыл выставку "Держава Света". Как рассказала ТАСС куратор выставки, заместитель директора по музейно-выставочной работе Юлия Будникова, петербуржцы смогут впервые увидеть более 50 гималайских этюдов Николая Рериха.

"Мы представляем картины, которые хранятся в Государственном музее Востока, а также предметы из наших фондов. Среди прочего, мы в первый раз показываем такое большое количество гималайских этюдов Николая Рериха - 51 работа. Уже сегодня первые посетители сказали, что это удивительное воздействие - как будто сам попадаешь куда-то высоко в горы. Этюды Рериха абсолютно неповторимы - каждый из них фиксирует какое-то особое состояние природы. При этом они не сливаются во что-то однообразное, а напротив - многократно усиливают эффект от просмотра", - рассказала Будникова.

Посетители также смогут впервые увидеть картины "Похитители огня", "Зов", "Книга жизни" и "Грозный". Последнюю Рерих, по словам Будниковой, написал в двух вариантах - первый раз он обратился к этому образу накануне Первой мировой войны, а второй раз уже когда шла Вторая мировая война. Именно на нее Рерих обращает отдельное внимание в одноименном очерке "Держава Света", который и дал название выставке.

"У нас это уже добрая традиция - мы стараемся давать выставкам имена на основе каких-то рериховских высказываний или названий его книг. В этой выставке мы старались проиллюстрировать главную мысль этого очерка", - объяснила куратор.

Выставка продолжит работу до 1 декабря 2024 года.

Рерих (1874 - 1947) - русский художник, путешественник, писатель, философ-мистик, сценограф и общественный деятель. Совершил экспедиции в Индию, Китай, Монголию и другие страны Центральной и Восточной Азии. Автор серий картин "Гималаи", "Шамбала", "Тибет", книг "Сердце Азии", "Врата в будущее", сборника стихов "Цветы Мории".