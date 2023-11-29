Швыдкой: Будапешт может стать местом европейских встреч с лучшими российскими музыкантами

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству отметил, что подобные мероприятия сейчас почти невозможно организовать в других столицах европейских стран

БУДАПЕШТ, 29 ноября. /ТАСС/. Будапешт может стать местом встреч европейских любителей музыки с лучшими российскими исполнителями, организовать которые в других столицах стран Европы сейчас почти невозможно. Такое мнение высказал специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Сегодня, как мне представляется, Будапешт может стать местом притяжения европейских любителей музыки. Венгерские коллеги хотят сделать акцент на сотрудничестве с лучшими российскими исполнителями, музыкантами, дирижерами, и это, естественно, даст дополнительный импульс для зрителей. В этом смысле Будапешт может стать местом встреч с российской музыкой, что в других европейских столицах сегодня, по существу, невозможно", - отметил в беседе с российскими журналистами спецпредставитель президента РФ.

Швыдкой совершил рабочую поездку в Будапешт, в ходе которой провел встречи с директором Оперного театра Сильвестром Оковачем, руководителем балетной труппы Тамашем Шоймошем, директором Дворца искусств Чабой Каэлом, исполняющим обязанности ректора Музыкальной академии имени Ференца Листа Дьюлой Фекете, директором Театра оперетты Аттилой Кишем-Бэ, а также руководством Венгерской художественной академии и столичного цирка.