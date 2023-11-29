Швыдкой: Россия не вводит никаких ограничений на культурные контакты с другими странами

По словам спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству, венгры не хотят разрывать отношения с российскими партнерами

БУДАПЕШТ, 29 ноября. /ТАСС/. Россия готова продолжать культурное сотрудничество со всеми странами и не вводит в этой сфере никаких запретов или ограничений. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, совершивший рабочую поездку в Будапешт.

"Мы пытаемся сохранять отношения с теми странами, которые к этому готовы. В этом смысле у России нет ограничений и запретов", - отметил спецпредставитель президента. Он встретился в Будапеште с руководством ведущих музыкальных и драматических театров, а также Музыкальной академии имени Ференца Листа и Дворца искусств - большого концертного комплекса на набережной Дуная.

По словам Швыдкого, все его собеседники подчеркивали, что культура находится вне политики, и хотя это формула речи, такой подход "помогает преодолевать санкционный режим", установленный Евросоюзом против России. "Понятно, что в Европейском союзе есть люди, которые не готовы к сотрудничеству с Россией даже в культурной сфере", - продолжил спецпредставитель президента. Тем важнее, считает он, что венгры не хотят разрывать отношения с российскими партнерами.

"Думаю, что с нашей стороны не стоит пережимать и требовать невозможного. Но в рамках возможного мы к сотрудничеству безусловно готовы", - подчеркнул Швыдкой.

Он отметил, что "если говорить о культурной сфере, то есть понимание и в недружественных странах, что сохранение контактов с российской культурной метрополией, а не только с теми представителями российской культуры, которые сегодня живут в разных государствах, в высшей степени важно". В качестве примера он привел культурные контакты с Японией и Южной Кореей.