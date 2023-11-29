Умерла ведущий куратор выставок Пушкинского музея Анна Чудецкая

Коллектив музея выразил соболезнования родным и близким коллеги

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Ведущий научный сотрудник отдела личных коллекций Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Анна Чудецкая ушла из жизни, коллектив музея выразил соболезнования родным и близким коллеги, сообщили в его пресс-службе.

"Анна Юрьевна Чудецкая была настоящим просветителем: автором цикла лекций о художниках-нонконформистах из коллекции Всеволода Некрасова; писала книги по искусству для детей; была инициатором и принимала активное участие в совместной программе ГМИИ им. А. С. Пушкина и ЮНИСЕФ "Каждый ребенок - художник" (2008-2010); проводила занятия-экскурсии для детей с особыми потребностями и воспитанников детских домов. С 2016 года Анна Юрьевна преподавала в РГГУ на кафедре теории и истории искусства. В музее ее все знали как бессменного (с 2008 года) председателя профкома и очень чуткого, внимательного человека. <…> В ГМИИ им. А. С. Пушкина она стала первоклассным специалистом, опытным хранителем и увлеченным исследователем", - говорится в сообщении.

Чудецкая организовала более 40 кураторских выставочных проектов. Работала в сфере культуры с 1990 года. С 1988 года работала научным сотрудником отдела зарубежных выставок в Дирекции выставок Союза художников СССР, после расформирования этой структуры - в Центральном доме художника. В апреле 1994 года пришла на работу в отдел личных коллекций Пушкинского музея спустя два месяца после его открытия.

Благодаря ее участию в музей в качестве даров поступили коллекции Владимира Вейсберга и Эдуарда Штейнберга, собрание живописи и графики семьи Верейских, "Мастерская Дмитрия Краснопевцева", произведения Оскара Рабина, Валентины Кропивницкой, Александра Быховского и других художников.

Прощание с Чудецкой состоится 30 ноября в 11:00 в храме Св. Антипы (Колымажный переулок, 8/4с1).