Фестиваль "Горький fest" в 2024 году посвятят сказкам и кинематографу

Он пройдет с 12 по 18 июля 2024 года в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 ноября. /ТАСС/. Восьмой фестиваль нового российского кино "Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде с 12 по 18 июля и будет посвящен сказкам и кинематографу, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Глеб Никитин.

"Определили даты VIII фестиваля нового российского кино "Горький fest". Он пройдет с 12 по 18 июля 2024 года. Прием заявок на участие в конкурсной программе начинается с 20 марта и продлится до 20 мая. Тема фестиваля - сказки и кинематограф", - написал Никитин.

Он объяснил, что все росли на потрясающих фильмах Александра Роу и других советских режиссеров. Сегодня этот жанр, по мнению Никитина, возрождается. Фестиваль станет частью событийной программы "Культурной столицы года".

В 2023 году событие посвятили 100-летию Леонида Гайдая. На разных площадках Нижнего Новгорода прошла ретроспектива фильмов советского режиссера.

Горький fest - это новая профессиональная площадка для кинематографистов, которая дает возможность познакомить зрителей с самыми важными, свежими и интересными работами отечественной киноиндустрии.