В Москве в 25-й раз откроется ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction

Она продлится с 30 ноября по 3 декабря в комплексе "Гостиный двор"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Порядка 340 издательств и предприятий книжной торговли примут участие в Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction, которая пройдет в столице в 25-й раз.

"Участниками юбилейной ярмарки станут 340 крупных и малых издательств, книготорговых предприятий и институтов культуры, - отметили в пресс-службе. - На стендах экспонентов гостей ярмарки будут ожидать лучшие новинки и переиздания отечественной и зарубежной литературы самой разной направленности - художественной, публицистической, научной и научно-популярной, мемуарной, биографической, деловой, справочной, детской, гастрономической и многих других жанров. Самые яркие новинки, по давней традиции ярмарки, будут представлены на центральной линии экспозиции в виде топ-листов, которых в этом году будет четыре: "Взрослая литература", "Детская литература", "Комиксы" и "Особое детство".

Ярмарка продлится с 30 ноября по 3 декабря в комплексе "Гостиный двор". Традиционная программа non/fiction, включающая презентации книг, общение с писателями, мастер-классы, пройдет на 10 дискуссионных площадках, расположенных в атриуме Гостиного двора, а также на стендах издательств.

Посетители ярмарки встретятся с известными писателями и деятелями культуры, среди которых Павел Басинский, Евгений Водолазкин, Алиса Бодлер, Софья Богдасарова, Александр Васильев, Григорий Гладков, Дмитрий Данилов, Денис Драгунский, Михаил Елизаров, Дмитрий Емец, Шамиль Идиатуллин, Елена Журек, Фрэнсис Кель, Александра Маринина, Вадим Панов, Зельфира Трегулова, Ольга Ускова и другие.

Программа ярмарки

Всего в программе запланировано более 300 мероприятий. Гостей ярмарки, в частности, ждет выставка "Носов в иллюстрациях. К 115-летию писателя", в экспозицию которой вошли как классические, так и современные иллюстрации. Также запланирована встреча с внуком Николая Носова, писателем Игорем Носовым.

В дни ярмарки любители творчества японского художника и режиссера Хаяо Миядзаки смогут обсудить, как его фильмы вдохновляют зрителей на заботу о природе, заставляют задуматься о справедливости и силе мечты вместе с кинокритиком Иваном Афанасьевым, драматургом Татьяной Богатыревой, кинопедагогом Янни Ролански и редактором Патриком-Филиппом Ясиньски.

Традиционно на ярмарке большое внимание уделено детям. В этот раз в ней примут участие 58 детских издательств. Самых юных читателей ждут презентации детских книжных новинок, встречи с авторами и книжными иллюстраторами, творческие мастерские, мастер-классы, игры-квесты, выставки иллюстраций. Так, заслуженный деятель искусств РФ, автор музыки для мультфильмов композитор Григорий Гладков представит свою новую книгу "В коробке с карандашами" и исполнит любимые песни вместе с посетителями ярмарки. Издательство "Розовый жираф" организует дискуссию на тему "Язык научного комикса: способ популяризации науки и привлечения подростков к сложным сюжетам".

Раздел "Комиксы" в этот раз представляют 19 издательств и книготорговых организаций. На ярмарке состоится презентация графического романа "Веймарские сны" Алексея Трошина, нового комикса Ильи Воронина "Страж. Ведьмин Яр" по произведению Алексея Пехова "Страж". В рамках Дня комиксов 3 декабря состоится профессиональная дискуссия под названием "Хочу купить комикс ребенку!", где можно будет обсудить с представителями издательств, какие детские комиксы они выбирают для отечественного читателя.

Международная ярмарка познавательной литературы проходила в Центральном доме художника (ЦДХ) ежегодно с 1999 года. С 2019 года ярмарка non/fiction проводится в Гостином дворе. С 2023 года ярмарка будет проходить два раза в год. За время существования площадки ее почетными гостями были Франция, Германия, Япония, Финляндия, другие страны. Ярмарка будет проходить при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.