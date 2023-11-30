Хибла Герзмава выступит в Московской консерватории

Концерт оперной певицы состоится в Большом зале

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Концерт оперной певицы, в котором примет участие солист Большого театра Игорь Головатенко и другие артисты, состоится в Большом зале Московской консерватории 30 ноября. Он станет частью музыкального фестиваля "Хибла Герзмава приглашает...", сообщила пресс-служба организаторов.

"30 ноября в Большом зале Московской консерватории при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) состоится концерт известной оперной певицы Хиблы Герзмава, проводимый в рамках музыкального фестиваля "Хибла Герзмава приглашает...", - говорится в сообщении. - В этот вечер оперная дива выступит совместно с заслуженным артистом России, ведущим солистом Большого театра Игорем Головатенко (баритон) и заслуженным артистом Республики Армения, приглашенным солистом Мариинского театра Ованнесом Айвазяном (тенор)".

Как рассказали организаторы, программа вечера состоит из арий зарубежных и русских композиторов, вечер пройдет в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра (МГАСО), за дирижерский пульт встанет заслуженный артист России Антон Гришанин.

Музыкальный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает..." был создан оперной дивой в 2001 году и ежегодно проходил в Абхазии. С 2014 года фестиваль расширил свои границы и стал проходить сразу на нескольких площадках в России и за рубежом. В 2023 году благодаря поддержке ПФКИ смотр проходит сразу в нескольких странах и включает в себя не только концерты, но и творческие встречи.