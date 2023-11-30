Российский режиссер поставит в Абхазии спектакль "Пастух Махаз" по Искандеру

Зрители смогут увидеть постановку в Государственном русском театре драмы в 2024 году

СУХУМ, 30 ноября. /ТАСС/. Эскиз "Пастух Махаз" в постановке российского режиссера Олеси Невмержицкой признан победителем режиссерской лаборатории "Сандро", посвященной творчеству знаменитого писателя Фазиля Искандера (1929-2016). Полноценный спектакль режиссер поставит в Государственном русском театре драмы (Русдрам) Абхазии в 2024 году, сообщается на сайте театра.

Режиссерская лаборатория "Сандро" проходила в Русдраме им. Искандера, для участия в ней пригласили троих молодых режиссеров, выпускников ГИТИСа и РГИСИ. Им предложили выбрать любую новеллу из романа "Сандро из Чегема", либо другой искандеровский текст, за три дня подготовить с актерами эскиз будущего спектакля и вынести его на суд зрителей и экспертного совета. Игорь Лебедев представил эскиз "Кролики и удавы", Олеся Невмержицкая - "Пастух Махаз", Василиос Самуркас - "Харлампо и Деспина".

"По итогам зрительского голосования и оценок экспертного совета победителем режиссерской лаборатории "Сандро" признан эскиз "Пастух Махаз" Невмержицкой. В 2024 году она поставит в Русдраме полноценный спектакль "Пастух Махаз", - говорится в сообщении.

Как отметил генеральный директор театра Ираклий Хинтба, выбор был сложным, так как все три эскиза были высокого качества и заслуживали победы. "Лаборатория - это всегда творческое приключение, наполненное азартом и практической пользой как для творцов, так и для зрителей. Артисты за краткий, но невероятно интенсивный период репетиций получают мощную профессиональную "встряску", а зрители - неожиданную для них возможность повлиять на театральный процесс", - рассказал он.

Это была вторая лаборатория "Сандро", первая прошла в июне 2021 года, и победивший тогда эскиз Антона Корнилова стал полноценным спектаклем "Рассказ мула старого Хабуга".

Завершение сезона

В Русдраме также подвели итоги 42-го театрального сезона и объявили победителей зрительского голосования. Ирина Делба признана победительницей в номинации "Лучшая женская роль" за роль Марии Кюри в спектакле "В лучах". Осман Абухба стал победителем в номинации "Лучшая мужская роль" за роль Аполлона Окоемова в спектакле "Красавец мужчина".

Российский режиссер Роман Кочержевский выиграл в двух номинациях: "Лучшая работа художника-постановщика" и "Лучший режиссер-постановщик" за спектакль "Роман с кокаином". Этот же спектакль признан лучшим в 42-м театральном сезоне Русдрама.

Также определились победители в номинациях "Лучшая женская роль второго плана" (Милана Ломия за роль тети Маши в спектакле "Софичка") и "Лучшая мужская роль второго плана" (Эмиль Петров за роль Федора Олешунина в спектакле "Красавец мужчина"). Актриса Лоида Тыркба удостоилась спецприза генерального директора театра за исполнение главных ролей в спектаклях 42-го сезона.