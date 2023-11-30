Билан стал обладателем премии "Золотой граммофон" в номинации "Артист года"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Певец Дима Билан стал обладателем национальной музыкальной премии "Золотой граммофон" в специальной номинации "Артист года", а певице Юлианне Карауловой вручили не только "золотой", но и "Зеленый граммофон", передает корреспондент ТАСС.

Церемония вручения премии "Золотой граммофон" состоялась в "Крокус сити холле". Ее открыл музыкальный продюсер, основатель рок-группы "Земляне" Владимир Кисилев. Он пригласил на сцену бойцов специальной военной операции (СВО) и вручил им сертификаты с денежным вознаграждением. Певица Елена Север исполнила песню "Всем и каждому", а ведущей патриотического блока церемонии стала Ирина Дубцова. "Мы хотим, чтобы наши ребята на передовой почувствовали всю мощь нашей поддержки", - сказала она со сцены.

В роли ведущих основной части церемонии выступили Филипп Киркоров, Дмитрий Хрусталев и радиоведущий Антон Юрьев. "Дмитрий Билан получает звание лучший артист года", - объявили со сцены. "Ты единственная, кому мы вручим еще один приз, - сказали ведущие, обращаясь к Карауловой после вручения ей статуэтки "Золотого граммофона". - Специальная номинация "Зеленый граммофон" уже становится традицией и вручается артисту, который демонстрирует особую экологическую ответственность и своим примером показывает поклонникам важность заботы об окружающей среде. <…> Cегодня такой награды удостоена Юлианна Караулова, которая не раз принимала участие в различных мероприятиях, ориентированных на заботу об окружающей среде". В 2022 году "Зеленый граммофон", который тогда вручали впервые в истории смотра, получил Билан.

Статуэтку в этом году также получили артисты Дмитрий Маликов (песня "Волшебная"), Сергей Лазарев (песня "Третий"), Сергей Жуков и Любовь Успенская (песня "Безответно"), Наталья Подольская (песня "Конечно, да"), Лариса Долина (песня "Дубликат"), Николай Басков (песня "Ты неотразима"), Ирина Дубцова (песня "Как ты, где ты") и другие. Долина обратилась со сцены к зрителям. "Я хочу поблагодарить всю команду "Русского радио", - сказала она.

Так, Маликову вручили статуэтку уже в 13-й раз, Баскову, по его словам, в 21-й, Хабиб получил ее впервые, певица Мари Краймбрери (настоящее имя - Марина Вадимовна Жадан) стала обладательницей премии в 3-й раз. Актер Милош Бикович победил в специальной номинация "Музыкальный киноэксперимент года". В этот вечер Киркоров исполнил песню "Если ты уйдешь" к фильму "Нюрнберг" Николая Лебедева, режиссер вышел на сцену и вручил артисту статуэтку.

О премии

В декабре 1995 года на "Русском радио" в эфир вышла программа "Русская горка" - хит-парад 12 эстрадных песен, рейтинг которых составлялся на основе предпочтений слушателей (звонки, письма и пейджинговая связь). Победители получали приз "Золотой граммофон". Первое вручение наград состоялось в Государственном Кремлевском дворце (ГКД) 14 декабря 1996 года. Были выбраны 24 лауреата, в их число вошли Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, музыкальные группы "Любэ", "Иванушки International" и другие.

20 февраля 1999 года программа "Русская горка" была закрыта, вместо нее в эфир вышел хит-парад "Золотой граммофон", определяющий 20 лучших песен. С 2003 года на Первом канале также начал выходить хит-парад 10 песен - "Золотой граммофон". Голосование зрителей за ту или иную композицию проводилось в прямом эфире. Телевизионное шоу выходило каждую неделю до декабря 2005 года, затем его сменил хит-парад Первого канала "Высшая лига", а "Золотой граммофон" остался только в эфире "Русского радио".

Концерт и церемония награждения лауреатов в настоящее время транслируются в прямом эфире "Русского радио" и на сайте радиостанции. Телеверсия выходит на Первом канале в конце декабря или 1 января нового года.

В 2022 году впервые в истории премии были изменены правила попадания песен в число лауреатов: статуэтку от "Русского радио" получила каждая композиция, которая хотя бы раз заняла топовую строчку хит-парада "Золотой граммофон" в эфире радиостанции. Ранее премию ежегодно вручали исполнителям самых популярных песен года, которые продержались в хит-параде станции больше 20 недель.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером премии.