Премьера нового фильма Хаяо Миядзаки в России собрала полный зал кинотеатра "Октябрь"

На производство нового фильма у студии Ghibli ушло 7,5 года

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Премьера анимационного фильма "Мальчик и птица" (Kimitachi wa Dou Ikiru ka) - первой за последние 10 лет картины японского режиссера и художника Хаяо Миядзаки - состоялась в Москве в среду. Показ и обсуждение фильма с режиссером-мультипликатором Юрием Норштейном и профессором Евгением Жариновым собрали полный зал киноцентра "Октябрь", передает корреспондент ТАСС.

"Благодаря кино мы продолжаем путешествовать по разным мирам. Сегодняшнее мероприятие уникально тем, что в орбите большого зала киноцентра "Октябрь" выстроился такой парад планет - это новый фильм Хаяо Миядзаки, Юрий Борисович Норштейн и Евгений Викторович Жаринов и, конечно, вы, зрители. Это событие стало возможно благодаря двум дружным командам. Первая - команда "Каро.Арт" и команда "Каро", <...> вторая команда - это кинокомпания "Русский репортаж", благодаря которой мы на большом экране смотрим новый фильм маэстро", - сказала на премьере куратор проекта "Каро.Арт" Наталья Гаврук-Гаврилина.

"Мальчик и птица" - под таким официальным локализованным названием кинокомпания "Русский Репортаж" покажет с 7 декабря в российском прокате последний на сегодняшний момент фильм 82-летнего Миядзаки. В центре сюжета нового фильма - школьник Махито, живущий в Японии во времена Второй мировой войны. В результате бомбардировки погибает его мать, а отец вскоре вместе с сыном перебирается в деревню и женится на тете Махито - сестре его погибшей матери. В новом месте мальчику приходится непросто, к тому же он замечает повсюду странную цаплю. В один из дней большая серая птица сообщает Махито, что он может увидеть свою мать. Вместе они отправляются в рискованное путешествие.

"Я не собираюсь давать оценку фильму, мне кажется, что он показан сегодня не для оценки. Как мне представляется, прежде всего, для того чтобы мы все знали, Миядзаки-сан находится в полной творческой силе и форме", - сказал после показа Норштейн, который знаком с Миядзаки и неоднократно бывал на его студии Ghibli в Японии.

Миядзаки не прощается

Фильм "Мальчик и птица" частично создан по мотивам книги Kimitachi wa Dou Ikiru ka ("Как поживаете?") писателя Ёсино Гэндзабуро, опубликованной в 1937 году. При этом картина Миядзаки не следует сюжету романа, лишь единожды это название мелькает в фильме. В отличие от предыдущей работы в жанре реализма "Ветер крепчает" в новом фильме Миядзаки уходит от него, возвращаясь к атмосфере своих более ранних мультфильмов. В 2013 году Миядзаки объявил, что "Ветер крепчает" станет его последним полнометражным фильмом, однако в 2017 году режиссер вернулся в мир художественной анимации как раз для работы над "Мальчиком и птицей".

На производство нового фильма у студии Ghibli ушло 7,5 года. Миядзаки работал над картиной с 2016 года, делая по одной минуте в месяц. Изначально студия Ghibli позиционировала "Мальчика и птицу" как прощальный фильм 82-летнего мастера. Однако позже вице-президент студии Ghibli Дзюнити Нисиока опроверг эту информацию. По его словам, у Миядзаки есть идеи для новых произведений, и в скором времени аниматор собирается приступить к работе.

Студия Ghibli была основана Миядзаки и Исао Такахатой в 1985 году. К наиболее известным работам режиссера относятся мультипликационные фильмы "Мой сосед Тоторо", "Ведьмина служба доставки", "Принцесса Мононоке", "Унесенные призраками" и "Ходячий замок". Его фильм "Унесенные призраками" (2001) считается одной из культовых картин своей эпохи, он был удостоен таких наград, как приз Японской киноакадемии, "Золотой медведь" Берлинского кинофестиваля в 2002 году, "Оскар" в 2003 году. Кинокритики практически единодушно относят большинство картин Миядзаки к золотому фонду мирового анимационного искусства, отмечая присущий им высочайший художественный уровень.