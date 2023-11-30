В Якутии пройдут концерты Дальневосточного молодежного оркестра народных инструментов

В состав коллектива вошли студенты и преподаватели Арктического государственного института культуры и искусств

ЯКУТСК, 30 ноября. /ТАСС/. Концерты Дальневосточного молодежного оркестра русских народных инструментов (ДВМОРНИ), созданного по инициативе Арктического государственного института культуры и искусств (АГИКИ), пройдут в городах Якутии. Об этом сообщил ТАСС руководитель оркестра, дирижер, доцент кафедры музыкального искусства АГИКИ Николай Пикутский.

"22 декабря оркестр даст благотворительный концерт в Покровске для семей участников СВО, а 24 декабря мы выступим на сцене Саха академического театра им. П. А. Ойунского в Якутске. Предпраздничная программа включает произведения от классики до джаза, будут представлены арии Джузеппе Верди, Жоржа Бизе, оригинальные произведения для народного оркестра ведущих российских композиторов - Александра Цыганкова, Георгия Шендерева, Виктора Гридина, а также произведения якутских композиторов", - рассказал Пикутский.

Впервые в Якутию приедет солист Большого театра и "Новой оперы" Михаил Губский (тенор), который исполнит с оркестром и классические арии, итальянские и русские песни, а также выступит в дуэте с солисткой Государственного театра оперы и балета им. Суоруна Омоллона Екатериной Захаровой (сопрано). Лауреат международных конкурсов Павел Голдман (Москва) исполнит "Цыганские напевы" испанского композитора Пабло де Сарасате. Будет представлена премьера патриотического произведения для баяна с оркестром известного баяниста-виртуоза, обладателя Трофея и Кубка мира, преподавателя АГИКИ Александра Сироткина (Москва) в исполнении самого автора.

В программе концерта участвует известный якутский баянист, лауреат международных конкурсов, преподаватель АГИКИ Владимир Боярский и виртуоз-домрист, солист Приморской филармонии Павел Белошниченко (Владивосток), виртуоз-балалаечник, солист ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота Сергей Ковшов (Владивосток).

"Конечно, мы гордимся нашими студентами - лауреатом международных и Всероссийских конкурсов, дипломантом престижных Дельфийских игр Егором Кузьминым, лауреатами международных конкурсов Адилетом Каримовым (аккордеон), Татьяной Пожидаевой (домра). Кстати, Егор блестяще выступил во Владивостоке на первом концерте ДВМОРНИ во Владивостоке. Публика тепло приняла завершающее выступление музыкантом первого отделения концерта - сложное для балалайки произведение Александра Цыганкова - четвертую часть концерта-симфонии для балалайки "Деревенский праздник", - рассказал дирижер.

Из произведений якутских композиторов будет исполнена концертная импровизация для хомуса с симфоническим оркестром Николая Берестова в переложении для оркестра народных инструментов Николая Пикутского. Соло на хомусе исполнит студентка АГИКИ Наталья Заровняева.

Об оркестре

Как отметила ректор АГИКИ Саргылана Игнатьева, впервые на Дальнем Востоке Якутия стала инициатором создания Дальневосточного молодежного оркестра русских народных инструментов. "Это произошло благодаря участию нашего института в программе стратегического академического лидерства "Приоритет-2030". Участие вуза в этой программе позволяет ему запускать значимые творческие инициативы, которые работают на создание привлекательной культурной среды в масштабах Дальневосточного федерального округа. Дальневосточный молодежный оркестр русских народных инструментов объединил исполнителей из разных учебных заведений округа. Презентация и первые концерты состоялись в октябре в городах Приморья - Владивостоке и Уссурийске", - отметила Игнатьева.

В состав оркестра вошли студенты и преподаватели АГИКИ, Дальневосточного государственного института искусств, Приморского краевого колледжа искусств и Приморского краевого колледжа культуры. "Мы работаем над расширением состава оркестра. Достигнуты договоренности с вузами и колледжами Хабаровского края, Магаданской области, Камчатки, Сахалина", - заключила ректор АГИКИ.