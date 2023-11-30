Валерий Гергиев даст концерты в "Зарядье" 19 и 20 декабря

В программе прозвучат произведения Штрауса, Кальмана, Легара, Дворжака и Дунаевского

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Народный артист России Валерий Гергиев выступит в Москве в преддверии Нового года. Концерты при участии Симфонического оркестра Мариинского театра состоятся 19 и 20 декабря, сообщила пресс-служба Благотворительного фонда Гергиева.

"Праздничные концерты Симфонического оркестра Мариинского театра и Валерия Гергиева в столице уже стали доброй традицией. В преддверии Нового года выступления пройдут в концертном зале "Зарядье", - говорится в сообщении. Как рассказали в пресс-службе, 19 декабря концерт начнется с восточных мотивов в сюите "Шехеразада" Н. А. Римского-Корсакова, также прозвучит Концерт для фортепиано с оркестром фа мажор Дж. Гершвина, где солистом выступит Борис Березовский. За пультом в этот вечер будет стоять маэстро Гергиев.

"20 декабря праздничное настроение овладеет зрителями на новогоднем концерте под руководством солиста и дирижера Лоренца Настурики - Гершовичи, - говорится в сообщении. - С сопрано Ангелиной Ахмедовой и баритоном Владиславом Куприяновым в программе прозвучат произведения Штрауса, Кальмана, Легара, Дворжака и Дунаевского". В пресс-службе уточнили, что в заключение вечера Гергиев представит публике "Вознесение" Оливье Мессиана и Симфонию № 4 ми-бемоль мажор Антона Брукнера.

Концерты пройдут при поддержке Департамента культуры города Москвы.