Глава Мордовии анонсировал фильм о скульпторе Степане Эрьзя

По словам Артема Здунова, картина расскажет о жизни скульптора в Аргентине и России

ТАСС, 30 ноября. Художественный фильм о жизни скульптора Степана Эрьзя в Аргентине и России скоро выйдет на экраны, сообщил на открытии дня Мордовии на выставке-форуме "Россия" глава республики Артем Здунов.

"Мы снимаем художественный фильм про Степана Дмитриевича Эрьзя. Спасибо президентскому фонду, который предоставил финансирование. Расскажем, как [Эрьзя] жил в Аргентине, как перебрался в Россию. Это игровой фильм, скоро он выйдет на экраны", - сказал Здунов.

Степан Дмитриевич Нефедов (Эрьзя) (1876-1959) - российский и советский скульптор, представитель модернизма, критики называли его "русским Роденом". Псевдоним художник взял в честь этнической группы эрьзя, входящей в состав мордовских народов. Эрьзя работал в стиле модерн, известен своими скульптурами, сделанными из пород деревьев Южной Америке, разрабатывал проекты преобразования гор в скульптурные монументы.

Родился Степан Эрьзя в селе Баево Симбирской губернии (сейчас - территория Мордовии) в семье крестьянина, в разные годы жил и работал на Урале, Кавказе, в Италии, Франции, Аргентине, где провел больше 20 лет. В 1951 году Эрьзя вернулся с разрешения советского руководства и привез с собой коллекцию своих работ - скульптуры из дерева, гипса, бронзы, мрамора. Скульптор умер в Москве в 1959 году, похоронен в Саранске. Его произведения хранятся в Русском музее, Третьяковской галерее, Мордовском республиканском музее изобразительных искусств, а также в зарубежных собраниях.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.