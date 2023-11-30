Любимова наградила лучших преподавателей детских школ искусств России

Лучшими школами искусств стали Охтинский центр эстетического воспитания в Санкт-Петербурге и Детская школа искусств №70 Кемеровского муниципального округа

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Министр культуры России наградила победителей общероссийских конкурсов "Лучшая детская школа искусств" и "Лучший преподаватель детской школы искусств", сообщает корреспондент ТАСС.

"Мы понимаем, какой это невероятный труд. За каждым таким артистичным ребенком, который вкладывается, который не просто поет чисто и великолепно кладет мазок, который понимает, ради чего и зачем он делает, - за этим стоит невероятный труд педагога. <…> Сегодня мы чествуем вас. Конец года в Большом театре - это не только "Щелкунчик", это еще и встреча с вами. Поверьте, для нас не менее ценная, более волнительная, если честно. Хочется сказать вам огромные слова благодарности, потому что мы вас очень любим и очень ценим", - сказала министр.

Лучшими школами искусств стали Охтинский центр эстетического воспитания в Санкт-Петербурге и Детская школа искусств №70 Кемеровского муниципального округа (Кемеровская область). Победителем конкурса "Лучший преподаватель ДШИ" стала преподаватель изобразительного искусства Детской художественной школы №1 городского округа Тольятти (Самарская область) Лариса Кабина.

Любимова напомнила, что скоро заканчивается национальный проект "Культура", который позволил школам искусств выйти на новый уровень. "Мы подводим итоги. Вчера смотрели, и у нас 400 тысяч таких детей получили новые условия для того, чтобы вы трудились в комфорте, чтобы у них была возможность выступать, чтобы музыкальные инструменты были новые, соответствующие уровню вашего знания. Чтобы были нормальные, отреставрированные пространства, сцены, репетиционные залы", - добавила министр.