В Алтайском крае открыли первую киношколу короткого метра

Президент Гильдии кинодраматургов Союза кинематографистов России Алексей Алешковский считает, что проект необходимо реализовывать и в других регионах

БАРНАУЛ, 30 ноября. /ТАСС/. Открытие первой киношколы короткого метра состоялось в Алтайском крае, итогом обучения станут три короткометражных игровых сценария, которые в дальнейшем планируют экранизировать. Проект реализуется Гильдией кинодраматургов Союза кинематографистов России при поддержке министерства культуры региона, сообщил журналистам президент гильдии Алексей Алешковский.

"Мы проводим пятидневную школу, целью которой является создание короткометражных фильмов и проведение программы мастер-классов. Мы рассчитываем, что это поможет составить представление о том, как правильно разрабатывать киноистории, как правильно их снимать и как их потом продвигать. Эту киношколу мы проводим первый раз, так как мы дружим с Алтаем, мы используем этот регион как пилотный для запуска этого проекта", - сообщил он.

Алешковский также отметил, что в дальнейшем проект школы короткометражного кино планируется реализовывать и в других регионах. По его словам, документально кино, в отличие от короткого метра, в регионах развито достаточно хорошо. Полнометражные же фильмы производить дорого и долго, именно поэтому короткий метр становится основным инструментом кинопроизводства в регионах.

"Единственный регион, который показывает успехи в полнометражном производстве - Якутия. Якутский пример хотелось бы распространять на всю страну, и на наш взгляд короткометражное производство - это та возможность. Быстро, дешево и с минимальными рисками потренироваться с тем, чтобы научится рассказывать истории, научится их снимать и затем показывать более масштабные истории", - отметил он.

Участниками киношколы станут сценаристы, студенты и преподаватели творческих профессий, профессионалы креативных индустрий и другие. В рамках киношколы они пройдут обучение в лаборатории короткометражного фильма, прослушают мастер-классы по продюсированию, режиссуре, операторскому искусству, режиссуре звука и монтажа. После завершения киношколы, которое состоится 4 декабря, ее кураторы будут консультировать съемочные группы в онлайн-режиме, а также выезжать для помощи в подготовке и проведении съемок.