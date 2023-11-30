На стенде Пензенской области на ВДНХ пройдут мероприятия к 150-летию Мейерхольда

Глава региона Олег Мельниченко также сообщил, что до 12 апреля на площадке региона запланированы разные события

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Памятные мероприятия, приуроченные к 150-летию со дня рождения театрального режиссера, уроженца Пензы Всеволода Мейерхольда, планируется провести на стенде Пензенской области на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Об этом сообщил глава региона Олег Мельниченко.

"До 12 апреля на площадке Пензенской области запланирован целый ряд событий. В том числе планируем отметить 150-летие режиссера Всеволода Мейерхольда, который родился и вырос в Пензе. Также проведем мероприятия, связанные с юбилеем Пензенской области. В феврале 2024 года региону в его современных границах исполнится 85 лет", - отметил он в ходе открытия дня Пензенской области на выставке-форуме "Россия".

Мейерхольд (урожденный Карл Казимир Теодор Мейергольд) родился в Пензе 9 февраля 1874 года в семье винозаводчика. Окончил Пензенскую мужскую гимназию. Дом, в котором жил Мейерхольд в Пензе в 1881-1895 годах, является музеем-театром, где проходят спектакли экспериментального "Театра доктора Дапертутто".

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.