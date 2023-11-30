Умер основатель The Pogues Шейн Макгоуэн

Ему было 65 лет

ЛОНДОН, 30 ноября. /ТАСС/. Ирландский музыкант, солист и автор песен музыкальной группы The Pogues Шейн Макгоуэн умер в возрасте 65 лет. Об этом со ссылкой на заявление семьи сообщила газета The Guardian.

По данным издания, музыкант умер в ночь на четверг после длительной болезни. Как отмечается, в декабре 2022 года Макгоуэн был госпитализирован с вирусным энцефалитом, затем несколько месяцев провел в отделении интенсивной терапии. Согласно информации телерадиовещательной корпорации Би-би-си, музыкант также имел проблемы с алкоголем и наркотиками.

Премьер министр Ирландии Лео Варадкар выразил соболезнования в связи со смертью Макгоуэна, назвав его "потрясающим музыкантом и артистом". "В его песнях прекрасно передан ирландский опыт, особенно опыт жизни ирландцев за границей", - говорится в публикации Варадкара в соцсети X (ранее Twitter).

The Pogues - англо-ирландская фолк-панк-группа, образованная в 1982 году в Лондоне МакГоуэном и ставшая известной во второй половине 1980-х годов. В декабре 2015 года МакГоуэн объявил, что группа прекратила свое существование, отыграв последние концерты в Ирландии и Великобритании в 2013 году.