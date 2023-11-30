В Воронеже нейросети показали утраченные картины Кандинского и Родченко

Воссозданные работы представлены на открывшейся выставке "Возрожденная коллекция"

ВОРОНЕЖ, 30 ноября. /ТАСС/. Специалисты с помощью нейросетей впервые показали, как могли бы выглядеть 14 картин Василия Кандинского, Александра Родченко, Роберта Фалька, Николая Милиоти и других художников из фондов Воронежского областного художественного музея, которые были утрачены при оккупации города в годы Великой Отечественной войны. Воссозданные работы представлены на открывшейся выставке "Возрожденная коллекция", рассказала ТАСС ученый секретарь музея Наталья Бакина.

"Воссоздано 14 произведений таких авторов, как Николай Милиоти, Василий Кандинский, Александр Родченко, Варвара Бубнова, Александр Куприн, Николай Крымов, Василий Белопольский. <...> Мы предоставили список работ и их описание, а потом в процессе создания просматривали работы, давали рекомендации, как нужно еще научить искусственный интеллект, какую еще информацию загрузить, чтобы получилась генерация, которая не слишком бы противоречила манере [живописи] автора, его цветовой гамме", - сказала она.

Бакина рассказала, что в четверг в музее открыли выставку "Возрожденная коллекция": на стендах в пустых рамах разместили хранимые в архивах описания картин и QR-коды, по которым со смартфона можно увидеть воссозданные нейросетью полотна. Бакина добавила, что идея реализована со специалистами "Сбера", которые с помощью искусственного интеллекта показали, как могли бы выглядеть утраченные картины Николая Милиоти "Купальщицы", Василия Кандинского "Корабль у мола", Александра Родченко "Беспредметная живопись", Варвары Бубновой "Городской пейзаж", Артура Фонвизина "Женщина в белом", Роберта Фалька "Пейзаж" и другие. "Ранее в нашем музее ничего подобного не делали. <...> Запрос был такой, чтобы выбрать те утраченные работы, которых нет на фотографиях - потому что некоторую часть [картин] мы можем увидеть на довоенных фото", - уточнила собеседница агентства.

По данным Бакиной, до войны фонды музея составляли порядка 16 тыс. предметов, из них свыше 14 тыс. смогли эвакуировать в Омск до оккупации Воронежа в июле 1942 года. Но некоторые оставили - в итоге было утрачено около 1,4 тыс. предметов, в том числе несколько сотен картин Коровина, Малевича, Кандинского, Родченко, Ларионова, Гончаровой, Романовича, Синезубова и других, а также большая коллекция икон с XVI века.

По ее словам, имеется докладная записка времен войны, в которой не эвакуированные сотрудники музея описали ситуацию на одном из круглосуточных дежурств: из-за сильной бомбежки Воронежа им разрешили закрыть здание и уйти, а 5 или 6 июля 1942 года оно загорелось. К освобождению Воронежа в январе 1943 года от музея не сохранилось ничего, кроме остова внешних стен.