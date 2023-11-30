Его книги переведены на 33 языка

АФИНЫ, 30 ноября. /ТАСС/. В возрасте 90 лет умер греческий писатель Василис Василикос, книги которого переведены на 33 языка. Об этом сообщил телеканал ERT-1.

По данным ЮНЕСКО, Василикос входит в десятку самых переводимых греческих авторов. Василикос написал более 80 книг, романов, новел, рассказов, пьес и сборников стихов, самыми известными из которых являются "Мифология Америки", "Ружье подводной охоты", "Жертвы мира", "Фотографии", "Судебный врач", "Смерть американца" и другие. По его книге "Z" ("Дзета" или "Зита" по-гречески) в 1969 году был снят одноименный фильм греко-французского кинорежиссера Костаса Гавраса. В картине рассказывается о событиях, связанных с убийством в 1963 году в Салониках демократического греческого политика Григориоса Ламбракиса (его роль в картине играл французский актер Ив Монтан). "Дзета", награжденная престижными наградами на международных кинофестивалях, получила в 1970 году "Оскар" Американской академии киноискусства в номинации "Лучший монтаж".

Василикос перевел на греческий язык произведения писателей, включая Бальзака. Многие из книг самого Василикоса переведены на 33 языка, а также переложены на Шрифт Брайля.

Василис Василикос родился 18 ноября 1933 года в городе Кавале (греческая область Восточная Македония). Он учился в лицее в Кавале, затем в частной школе в Салониках, а потом в американском колледже "Анатолия". В 1950-х годах занимался на юридическом факультете салоникского университета имени Аристотеля, обучался режиссуре телевидения в Йельском университете в Нью-Хейвене.

В 1953 году вышла первая книга Василикоса "Повествование Ясона", которая была удостоена двух премий. Во время профашистской диктатуры "черных полковников" 1967-1974 годов в Греции Василикос жил и работал за границей (Италия, Франция, США). В период 1981-1984 годов с приходом к власти в Греции правительства Всегреческого социалистического движения (ПАСОК) Василикос прервал свое пребывание за границей и был назначен на должность заместителя генерального директора Греческого радио и телевидения (ERT). Работал помощником режиссера в зарубежных постановках, режиссером-документалистом, сценаристом, журналистом и писателем. Был послом Греции при ЮНЕСКО (1996-2004 годах).

Василис Василикос был депутатом парламента Греции с 2015 года по май 2023 года.