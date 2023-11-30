Эксперт: в России вырос интерес к книгам о Российской империи и славянской мифологии

Третья глобальная тенденция на российском книжном рынке, по словам гендиректора издательства "Эксмо" Евгения Капьева, - это интерес к азиатской тематике

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Книжные издатели фиксируют повышенный интерес к книгам о Российской империи и славянской мифологии как среди авторов, так и среди читателей. Еще один тренд - интерес к Азии, российские авторы также все чаще обращаются к азиатской мифологии в своих книгах, сообщил генеральный директор издательства "Эксмо" Евгений Капьев.

"Если говорить о трендах, сейчас очень большой тренд на Российскую империю, на XIX век, на XX век. У нас вышел замечательный российский автор - [Виктор] Дашкевич про графа Аверина, мы его новинки как раз привезли сюда (на ярмарку non/fiction - прим. ТАСС) буквально из типографии. <...> Второй большой тренд - это славянская мифология и в целом мифология. Здесь один из популярных авторов - Лия Арден, права на ее книги приобрели для экранизации", - сказал он журналистам в кулуарах ярмарки интеллектуальной литературы non/fiction.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе издательства, весь тираж (15 тыс. экземпляров) книги Дашкевича "Граф Аверин. Колдун Российской империи" был продан за первые три месяца, книга держится в топе рейтинга книжной сети "Читай-город" уже 13 недель.

Третья глобальная тенденция на российском книжном рынке, по словам Капьева, - это интерес к азиатской тематике. "Азиатские сеттинги, азиатские герои, азиатские мифы. Здесь из самых больших проектов, соответственно, "Благословение небожителей". Но здесь мы также видим интересный тренд, что российские авторы начинают писать про азиатские мифы, даже наши молодые авторы начинают писать про Азию, и это тоже пользуется спросом. Четвертое, если говорить про нон-фикшен-литературу: здесь большой рост [интереса к книгам] о саморазвитии. Если в прошлом году была пауза, то сейчас есть огромное количество проектов", - сказал он.

Тренды детской литературы

Говоря о трендах в детской литературе, гендиректор "Эксмо" отметил рост интереса к России. В частности, он рассказал, что в этом году редакция детской и подростковой литературы "Эксмо" запустила новую серию "Великие люди великой страны". Ее открыли книги "Девочки, прославившие Россию" и "Мальчики, прославившие Россию", посвященные великим деятелям российской истории, культуры, науки и искусства. Кроме того, "Эксмо" запускает большое количество проектов, связанных с российскими мультфильмами и детским кино.

"Мы знаем, что сейчас идет рост российской анимации, мы будем выпускать [книги] по всем крупнейшим проектам. Сейчас вышел фильм "По щучьему велению", у нас готовится и уже частично вышел большой проект по этому направлению. Соответственно, книжная отрасль синхронизируется с анимационной отраслью, и мы полностью их поддерживаем, стараемся синхронно выпускать проекты, которые были бы интересны в книгах и зрителю, и читателю", - добавил издатель.

Юбилейная, 25-я ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction проходит с 30 по 3 декабря в Гостином дворе. Международная ярмарка познавательной литературы проходила в Центральном доме художника (ЦДХ) ежегодно с 1999 года, а с 2019 года ярмарка non/fiction проводится в Гостином дворе. С 2023 года ярмарка будет проходить два раза в год. За время существования площадки ее почетными гостями были представители Франции, Германии, Японии, Финляндии, других стран. Ярмарка будет проходить при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.