Музей Акрополя напомнил Лондону о резолюции ЮНЕСКО с призывом по скульптурам Парфенона

Глава правительства Греции Кириакос Мицотакис ранее сказал, что скульптуры принадлежат Греции и были украдены

АФИНЫ, 30 ноября. /ТАСС/. Музей Акрополя напомнил о резолюции ЮНЕСКО, призывающей Афины и Лондон справедливо договориться по скульптурам античного храма Парфенон, которые находятся в коллекции Британского музея. Об этом говорится в распространенном здесь заявлении генерального директора Музея Акрополя Николаоса Стамболидиса.

"Культура - это не только древности и произведения искусства, культура - это также отношения и поведение людей, - написал Стамболидис. - Британский премьер-министр [Риши Сунак], вызвав всеобщий скандал, и на этот раз не смог разрушить единство мраморных скульптур Парфенона". По словам директора, "премьеру не удалось нарушить порядок прекрасных отношений двух стран и их народов, а также обойти резолюцию 2021 года всемирной организации - ЮНЕСКО, которая признает, что вопрос возвращения и воссоединения скульптур Парфенона, символа гармонии, эстетики и демократии, является правильным, справедливым и межгосударственным, призывая правительства двух стран решить его в соответствии с аргументами, фактами и желаниями людей всего мира в XXI веке".

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отменил назначенную на вторник встречу с главой правительства Греции Кириакосом Мицотакисом после интервью греческого премьера Би-би-си, в котором он отметил, что скульптуры Парфенона "лучше смотрелись бы в [афинском] Музее Акрополя". Мицотакис также сказал, что скульптуры принадлежат Греции и были украдены.

В 1801 году бывший британский посол в Константинополе лорд Элгин получил разрешение султана управлявшей тогда Грецией Османской империи на то, чтобы сделать чертежи и создать копии древностей Афинского акрополя. Однако агенты Элгина в течение 1801-1811 гг. вывезли из Афин почти половину уцелевших скульптур храма. Некоторые из них они подбирали у подножия Парфенона, а другие варварски выламывали из стен здания. В 1816 году коллекция похищенных артефактов Парфенона была выкуплена у Элгина Британским музеем.

Всего лорд Элгин переправил в ХIХ веке в Англию 12 фигур с фронтонов Парфенона, множество плит с орнаментами, кариатиду из портика храма Эрехтейон и ряд других бесценных фрагментов. То, что осталось у Греции, демонстрируется в открытом в 2009 году новом Музее Акрополя. Афины добиваются воссоединения всей скульптурной композиции Парфенона. Греческие власти неоднократно требовали от Лондона возвращения "коллекции Элгина" как неотъемлемой части национального достояния, но британская сторона отказывает в этом Греции.