Большой театр не стал комментировать информацию о представлении нового директора 1 декабря

Как ранее сообщил Telegram-канал Shot, худрука Мариинского театра Валерия Гергиева официально представят коллективу театра как нового директора

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр России не стал комментировать появившуюся в СМИ информацию о якобы представлении Валерия Гергиева 1 декабря в качестве нового директора театра вместо нынешнего руководителя Владимира Урина.

"Большой театр эту информацию не комментирует", - сказали ТАСС в пресс-службе в ответ на соответствующий запрос.

В четверг Telegram-канал Shot сообщил, что художественного руководителя Мариинского театра Гергиева официально представят коллективу Большого театра как нового директора в пятницу. По данным источника Shot, объявит об этом Урин; по предварительной информации, Гергиев возглавит объединенную дирекцию Мариинского и Большого театров.

О ситуации вокруг возможного назначения Гергиева

Ранее газета "Известия" со ссылкой на свои источники написала, что Гергиев возглавит Большой театр, вероятно, совместив это с руководством Мариинского театра и оркестра.

Пресс-служба Большого театра посоветовала ТАСС обратиться за комментарием к учредителю, которым является Министерство культуры РФ, и отказалась от комментариев. ТАСС запросил комментарий пресс-службы Минкультуры. В уставе Большого театра говорится, что правительство РФ "назначает на должность и освобождает от должности руководителя (генерального директора) театра по представлению Министерства культуры РФ в порядке, установленном законодательством".

Президент России Владимир Путин 25 марта 2022 года предложил Гергиеву подумать о воссоздании общей дирекции Большого и Мариинского театров по примеру Дирекции императорских театров.