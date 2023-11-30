Горьковские музеи России представят совместную выставку в Казани

Экспозиция будет доступна для посещения до 28 марта 2024 года

КАЗАНЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Российские музеи, посвященные писателю Максиму Горькому, представят в Казани совместную выставку. Будет демонстрироваться более 300 экспонатов, сообщили в пресс-службе Национального музея Республики Татарстан.

"7 декабря в Музее Горького и Шаляпина - филиале Национального музея Республики Татарстан - открывается выставка "Горький... и другие". Масштабный межмузейный проект впервые объединил коллекции ведущих горьковских музеев России", - говорится в сообщении.

В выставке будут участвовать музеи из Нижнего Новгорода, Москвы и Казани. Выставка проходит в год 155-летия писателя. Проект стартовал 22 сентября в Ростове-на-Дону в Шолохов-центре - филиале Государственного музея-заповедника М. А. Шолохова.

"На выставке будет представлено более 300 экспонатов. Их основа - мемориальные предметы, личные вещи писателя и членов его семьи, сохраненные, а впоследствии переданные в музеи его потомками, друзьями и знакомыми", - говорится в сообщении.

Выставка продлится до 28 марта 2024 года.