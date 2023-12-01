В МХТ им. Чехова поставили комедию Шекспира в стиле панк

Премьера спектакля "Как вам это понравится?" состоится на Основной сцене театра

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Премьера спектакля Юрия Муравицкого "Как вам это понравится?" по пьесе Уильяма Шекспира состоится на Основной сцене МХТ им. Чехова, это комедия в стиле панк, сообщил журналистам режиссер постановки.

"Панк-культура зародилась в Англии как протест против английской традиционности и статичности культуры. <...> Мне кажется, что всех людей, которые пытаются в творчестве себя свободно выражать, можно в той или иной степени назвать панками", - сказал Муравицкий.

Режиссер признался, что увлечен театром яркой формы, а своими любимыми комедиями Шекспира считает "Как вам это понравится?" и "Двенадцатую ночь". Ранее он уже поставил "Двенадцатую ночь", а теперь обратился к пьесе "Как вам это понравится?". Стилистически спектакль сочетает шекспировский театр елизаветинской эпохи и панк-культуру. По словам режиссера, английский театр - театр текстоцентричный, где "все держится на тексте".

Вместе с режиссером над спектаклем работали сценограф Николай Симонов, художник по костюмам Евгения Панфилова, художник по свету Сергей Васильев, хореограф Никита Чумаков. В постановке заняты в разных составах Алексей Варущенко, Николай Романов, Дмитрий Сумин, Илья Козырев, Даниил Феофанов, Никита Бурячек, Антон Лобан, Кузьма Котрелев, Полина Романова, Софья Шидловская, Наташа Швец, Владислава Сухорукова, Юлия Витрук и другие артисты.

Котрелев, который играет Орландо, отметил, что постановка создана в стиле площадного театра, который подразумевает общение со зрителями, но главным остается текст. "Самое главное, что здесь есть, - это текст, стихотворная форма. Даже когда проза, это все равно ренессанс, это патетика, это попытка куда-то вознестись", - сказал он. Швец, предстающая в образе Селии, призналась, что очень любит такой театр. "У меня такого опыта никогда не было. <…> Мне было безумно интересно", - сказала она, добавив, что познание новых тем и новых граней себя и мира вокруг позволяет расти.

"Как вам это понравится" - не самая популярная комедия Шекспира. Однако один монолог из этого произведения знают все: "Весь мир - театр, в нем женщины, мужчины - все актеры".